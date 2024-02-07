賴清德：年後三大面向啟動黨務革新計畫

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民進黨主席賴清德今（7）日宣示，農曆年後預計從組織改造、社群溝通、社會對話，三大面向啟動黨務革新，舉辦論壇研討會，進而展開下一步的「國家希望工程」，讓交接期間沒空窗期。

民進黨今天召開中常會，會中，賴清德說明黨務革新三大核心目標，第一，「黨務系統組織再造」，民進黨長期以來的核心價值，就是世代合作、培養人才，讓黨務組織活化且培育新世代的公共事務人才，為黨培育人才、為國家舉才。透過黨內中央黨部組織再造，除讓黨部各部門更符合社會期待與回應各項公共議題需求以外，更重要的是讓新世代人才能有更大空間進入黨務系統，進行人才甄補。

第二，「宣傳溝通平台再升級」。賴清德表示，因應社群與新媒體世代的來臨，黨部未來將與府、院、黨團更緊密聯繫與合作，透過讓黨部官方社群平台的粉絲擴增計畫、新媒體工具再升級，以黨部為驅動引擎，讓未來執政團隊與社會溝通、尤其是與新世代的對話，更全面、更進化、更具社群親近化。

第三，「舉辦國家希望工程議題論壇，啟動社會溝通」。賴清德說，大選期間提出的國家希望工程藍圖，其中以「健康台灣、投資未來世代」最為急迫且重要，選後即要求幕僚展開籌備作業，將於年後舉辦兩大議題論壇研討會，以廣納各界建言、擴大社會溝通兩大目標，展開國家希望工程前期作業，讓交接期間沒有空窗期，為新政府上任前的重點執政方針，做前期準備，更即刻回應社會期待。

賴清德並向中常委介紹新人事，除上次宣布政策會執行長、組織部及新聞部主任外，這次則是新任副秘書長何博文，對地方組織瞭若指掌，又有全方位的歷練；另一位副秘書長翁世豪，則有多次選戰經驗的文宣行銷人才；另外，也聘請有豐富地方經驗，曾任多次地方議員的江志銘擔任社運部主任；也委請資深黨務幹部、不分區立委候選人廖韶吟擔任秘書處主任。