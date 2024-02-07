春節至行天宮走春 交通管制、疏導看這裡

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農曆春節期間，北市中山區行天宮為民眾走春參拜知名廟宇，中山警分局將於除夕至初五春節連續假期期間(2月9日至2月14日)加強周邊交通管制及疏導。

警方預計初一、初二上午10時起，將會湧入大量參拜民眾，屆時警方將視現場人、車流狀況彈性管制民權東路2段113巷及135巷，建議欲前往行天宮參拜的民眾，盡量搭乘大眾運輸工具公車及捷運前往，勿違規(併排)停車、臨時上(下)客，避免造成道路壅塞，警方將持續加強周邊交通疏導及人潮聚集地點違規停車驅離取締並實施拖吊。