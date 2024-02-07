春節慈惠堂、奉天宮參拜走春 交通管制措施一次看

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春節連續假期許多民眾會前往慈惠堂、奉天宮參拜走春，為避免衝擊周邊交通，信義警分局呼籲民眾應盡量搭乘大眾運輸工具，並遵守交通指揮人員的指揮與疏導。

警方表示，慈惠堂、奉天宮位於信義區福德街251巷及福德街221巷內，路幅狹窄、雙向會車不易，且奉天宮無停車空間、慈惠堂停車空間有限，春節期間大量參拜人、車潮湧入易造成車流回堵，嚴重影響福德街交通順暢。 信義分局表示，將視交通狀況彈性管制以下路段，禁止車輛進入： (一)福德街、中坡南路口管制往東。 (二)福德街、福德街221巷口管制往南。 (三)福德街、福德街251巷口管制往南。 員警將引導車輛改道行駛中坡南路至玉成公園停車場停放，或行駛大道路至廣慈停車場、春光公園停車場停放，管制期間公車、住戶、行動不便及年長者開放通行，相關交通管制措施請駕駛人配合，避免交通壅塞、人車交織，影響交通秩序及安全。

另為加強疏導福德街車流，福德街(中坡南路至福德街251巷口)南側黃線路段於2月8日至19日延長禁止停車時段，請參拜車輛遵守交通指揮人員的指揮、管制，切勿任意違規停車。

為維護春節期間交通秩序，信義分局將加強交通疏導及執法，特別籲請欲前往參拜民眾多搭乘大眾運輸系統前往；另請駕駛人隨時收聽廣播電台路況插播報導，行經周邊路段能提前改道，避開福德街、中坡南路、大道路等易壅塞路段，共同維護交通安全與順暢。