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一網打盡再列77項產品 工具機低到高階全禁止輸俄

  • 中時即時 王玉樹
經濟部7日宣布擴大工具機輸俄管制範圍，從今年3月8日起，新增放電加工機、車床等77項產品，等於低中高階都不准出口當地。圖為先前展覽，業者展示自家CNC車床。(資料照)
經濟部7日宣布擴大工具機輸俄管制範圍，從今年3月8日起，新增放電加工機、車床等77項產品，等於低中高階都不准出口當地。圖為先前展覽，業者展示自家CNC車床。(資料照)

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日前華盛頓郵報踢爆，台灣精密工具機持續流向俄羅斯製造武器，讓我國備感壓力。經濟部7日宣布擴大管制範圍，從今年3月8日起，再禁止放電加工機等77項工具機對兩俄(含白俄羅斯)出口，繼原本高階外，把中低階工具機產品也「一網打盡」。

另為防止俄羅斯透過第三國取得我高科技貨品，已要求廠商在出口至高轉運風險國家（如土耳其、阿聯、中亞等國家）時，須切結不得轉運兩俄。經濟部貿易署也大幅提高違規出口罰則，把初次違規，從最低6萬提高逾15倍，也就是最低罰100萬元，且會按出口金額比例加碼罰。

去年1月，我國就已對電腦數值控制車床、綜合加工機等高階機台下達出口禁令。本次公告新增管制範圍，包括放電加工機、金屬加工中心機、車床、銑床、磨床等77項工具機都入列，等於終低、中、高階產品已全管。

但經濟部考量有些業者已接單，貨品已在交運途中，所以給予業者30天過渡期，3月才實施。

華郵報報導台精密工具機，去年持續流向俄羅斯Machine科技公司，部分且透過第三國轉運。讓經濟部倍感壓力，坦言「各國都來關切」。也確實國際管制範圍早就加大，我國是慢了一點。

官員說，過去像是木材加工機，就是鋸木材用，誰會想到可改良成為製造武器用，這次請專家評估，也支持有這種風險存在。所以為防阻我高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，進一步擴大管制。

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