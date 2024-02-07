110公斤龍膽石斑遭捕賣逾6萬 疑八八風災溢堤「漏網之魚」

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屏東小琉球洪姓漁民日前捕獲1隻重達110公斤的巨大龍膽石斑，因市場稀有又新鮮，最終以總價逾6萬賣出，漁民喜獲年終大紅包；對此罕見海中龍膽石斑，屏東知名養殖業者戴崑財研判，可能是八八風災溢堤的「漏網之魚」。

據了解，洪姓漁民日前到沿近海釣土魠魚時，意外釣到1尾幾乎與成人一樣高的龍膽石斑，重量達110公斤，返港後引起一陣討論，由於存活在海中的龍膽石斑相對養殖的較為罕見，立刻吸引許多海產店洽購，最後以總價逾6萬賣出。

「很稀奇！」琉球區漁會理事長洪文良指出，小琉球漁民釣土魠魚會用一種叫做「鉛船」的釣組，以死掉的白帶魚或者竹筴魚下巴作餌，雖然常會吸引紅槽及石斑魚來咬餌，但這麼大型的龍膽石斑還是首見，之前聽都沒聽過，這次能釣中有如中樂透。

對此，屏東知名養殖業者戴崑財研判，可能是八八風災溢堤的「漏網之魚」。他說，當年莫拉克風災導致不少龍膽溢堤流走，許多魚就順著水流至外海，從養殖變成半野生狀態，進而使得一些海域能捕到龍膽，如近年台東也有漁民捕撈過。

戴崑財進一步指出，該隻巨型龍膽若以養殖時間計算，可能要養到30年左右才能這麼大隻，不過因野生環境食源豐富度不一定，所以猜測這隻龍膽當初可能是作繁殖的種公用。