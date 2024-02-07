歐洲議會前議長訪中 針對多項議題與各界交流

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澎湃新聞7日報導，歐洲議會前議長、德國社民黨前主席、亞伯特基金會會長舒爾茨2月2日至6日率團訪問中國大陸。

據悉，舒爾茨於2月2日抵達上海展開行程，之後訪問寧波和北京。訪中期間，舒爾茨先後與全國人大常委會副委員長李鴻忠、中共中聯部長劉建超、歐洲事務特別代表、前駐德國大使吳紅波等多名官員會晤，就推動中德、中歐關係展開交流。值得注意的是，舒爾茨還訪問上海、寧波兩地，並與智庫的專家學者以及大學師生互動交流，強調人文交流對推進中歐關係發展的重要性。

資料顯示，弗里德里希·亞伯特基金會是德國歷史最悠久、規模最大的政治基金會，也是歐洲最大的勞工運動基金會。據悉，亞伯特基金會現任會長舒爾茨的從政經歷較為豐富：他曾擔任德國社會民主黨主席和歐洲議會議長，更早於1987年當選德國維爾瑟倫市市長、1994年起擔任歐洲議會議員。

新華社報導，2月6日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京會見舒爾茨一行，就深化黨際交流，促進各領域務實合作，推動中德、中歐關係發展等交換意見。

此外，中國政府歐洲事務特別代表吳紅波同日應約會見舒爾茨，雙方就中德、中歐關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。

此前一天，李鴻忠會見舒爾茨。李鴻忠讚賞舒爾茨多年來為推動中德、中歐關係發展作出的積極貢獻，表示中方願與德方一道，落實好習近平主席與德國領導人達成的重要共識，加強政黨、立法機構交往，推動中德、中歐關係行穩致遠。舒爾茨高度評價中國現代化發展成就，表示德方堅守一個中國政策，願同中方加強政治對話和經貿、人文等各領域合作，共同維護人類和平和發展繁榮。

據報導，舒爾茨還與中國科協主席萬鋼就加強中德及中歐科技合作等相關話題交流探討。舒爾茨表示，中國在新能源汽車、太陽能發電等方面成就讓世界驚歎，中國智慧、中國方案值得學習借鑒。希望中德雙方加強科技人文交流，開展兩國科技界人士交流與對話，增進兩國友好互信。萬鋼表示，希望中德雙方攜手努力，進一步深化交流往來，在應對氣候變化、可再生能源、生物多樣性、新能源汽車及其基礎設施建設等領域開展科技交流與合作。