地表最大規模人類遷徙 「春運十變」記錄時代步伐

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新華社7日報導，地表最大規模人類遷徙又來了！ 今年為期40天的大陸春運，預計有90億人次出行。從綠皮火車到動車「陸地艦隊」；從泡麵、饅頭到「舌尖上的中國」；從「摩托大軍」到自駕新能源汽車；種種變化的春運，印證著時代步伐與不變的團圓情愫。

【一變】出行：從一天一夜坐綠皮車到「打個高鐵」回家。

從北京到上海，曾經要坐22小時的綠皮車。2011年6月，京滬高鐵開通營運，京滬時空距離縮短至5小時內。截至2023年底，大陸鐵路營業里程達15.9萬公里，其中高鐵4.5萬公里。讓春運回家路越來越近。

【二變】購票：從辛苦「跑斷腿」到手機「點一點」

當年春運搶票「瘋狂」場景：在火車站、代售點，寒風刺骨中，等待購票的旅客烏壓壓一片，從半夜一直等到天亮。2012年春運，互聯網售票全面推行，乘客購票從辛苦「跑斷腿」轉變為手機「點一點」。 視窗、網路、電話等多種管道的購票矩陣，滿足不同年齡層需求，分散購票人群。

【三變】行李：從「大包小包」到「輕裝上陣」

甘肅天水站負責安檢的鐵路職工陳雄洵記得，剛工作那會兒，務工人員出行主要是「三大件」：背著大包袱、肩扛蛇皮袋、手提塑膠桶。「那時安檢工作量非常大。」

如今，拉個皮箱、背個書包漸漸成為常態。從「大包小包」到「輕裝上陣」，陳雄洵注意到，人均安檢效率至少也提升了2倍。

【四變】候車：從拖家帶口「打地鋪」到喝著咖啡逛商店

早年春運，腦中總蹦出「打地鋪被人踩」的畫面。走進當下蘇州火車站，幾乎不見旅客席地而坐。「現在，候車環境大不一樣了。」長期在蘇州站工作的潘玲說。在多地火車站，不少候車室化身特色「商業街」。在北京站，不僅有老字型大小和潮牌，還能買到中歐班列運回的跨境商品。

【五變】檢票：從人工打孔到「一秒過閘」

大連站客運車間值班站長劉曉雲在車站工作20餘年。「剛工作時，每名檢票員都配了把小鉗子，旅客出示車票後，要仔細核對車次、日期等資訊，然後在票的一側剪一個小口。」

2011年6月起，「刷身分證進站」的無票時代來臨，帶著身分證就能直接進站。

【六變】餐飲：從「泡麵饅頭」到品嘗「舌尖上的中國」

自帶泡麵、饅頭，就著榨菜、熱水就是一頓飯，這是曾經春運火車上的「標配」；那聲「泡麵飲料礦泉水，花生瓜子八寶粥」也成為一代人的回憶。

「以前是吃飽就行，現在是『舌尖上的中國』。」顏晨說。他值乘的G7584次列車每天都要售賣上百份「定製套餐」，旅客可以在手機一鍵挑選地鍋雞、獅子頭等地方美食。到站後，熱氣騰騰飯菜就送到座位。上海華鐵旅客服務有限公司稱，2023年該公司冷鏈、熱鏈餐食銷售達1505萬份，「長三角一小時熱鏈圈」已初步形成。

【七變】如廁：從不敢喝水到衛生間物品一應俱全

1979年春運，鐵路旅客人次首次破億，客流迎來飛躍式上漲。「上廁所最麻煩」。綠皮車時代春運，車廂人擠人。「不到三平方米的小衛生間裡，也站著五六個人。」如今，高鐵動車衛生間有了質的飛躍。感應式沖水洗手池、洗手液、紙巾等一應俱全，被譽為「金鳳凰」的復興號還有更寬敞的無障礙廁所。

【八變】自駕：從摩托車大軍到新能源車登場 浩浩蕩蕩的「鐵騎大軍」曾是春運中一幕牽動人心的場景。

資料顯示，最高峰時從廣東返鄉的「鐵騎大軍」規模超100萬人。在江蘇蘇州打工的王慶選擇自駕新能源車回徐州老家過年。數據顯示，今年春運約有72億人次自駕出行。

【九變】帶娃回家：從出行不易到溫暖歸途

瀋陽站美麗服務台工作人員寇麗已工作20多年。以往，獨自帶娃出行的母親們非常不易。 在北京，截至2018年11月底，公共場所設立母嬰關愛室數量近400個，機場、主要火車站配置率達100％。瀋陽站候車室也有「母愛十平方」溫馨小屋。溫奶器、微波爐、紙尿褲及接送站一條龍，。

【十變】旅途：從「單向回家過年」到「哪裡都是團圓」

如果說過去更多是「千辛萬苦也要回家過年」，吃年夜飯看春晚，有老有小、有說有笑；現在則更多有遊有賞、有逛有買。「遊子變遊客」逐漸成為春節新風尚。

「旅遊過年挺好！還能開眼界長見識。」來自吉林的曹美鳳和老伴訂好機票，和在南京工作的女兒相約赴海南過年，「只要家人在一起，哪裡都是團圓。」曹美鳳說。