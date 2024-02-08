傾盆大雨讓你有壞心情？心態，是你選擇看待事情的角度

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不久前，我和妻子去牙買加旅行。我們一到達機場，就遇到傾盆大雨。我必須承認，這頓時讓我產生了負面心態，或者用我朋友安迪的話來說，就是負面態度。搭上計程車時，我已經極度煩躁，認為壞天氣會破壞我們寶貴的放鬆假期。

因此，我問計程車司機：「雨怎麼這麼大？這裡整週都會下雨嗎？」這位高大、黝黑的牙買加先生，面帶微笑回頭看了看我，用濃重的口音說道：「老兄，我們牙買加下的可不是雨，是液態的陽光！」

接著，車子行經城鎮，前往飯店的路上，我注意到路上到處都是減速丘。我又開始覺得心煩，所以又問司機，「為什麼整路都是減速丘？高低起伏讓人很不舒服！」他再次神情愉悅地回頭看著我說：「老兄，我們牙買加沒有什麼減速丘，它們叫做睡著的交通警察！」

他接著解釋，以前有許多兒童都因為市區的魯莽駕駛而喪命，為了解決這個問題，當地居民團結起來，支持在道路上安裝大量減速丘來限制危險駕駛。從那時起，他們就把減速丘稱為「睡著的交通警察」。

那一刻，雖然我身心疲憊、全身溼淋淋，感到又熱又狼狽，但我首次真正理解了「心態」的真理。過去，我有幸接受世上最優秀的一些演說家指導，他們都以各自的方式談論過「心態」這個主題，但最終是這位牙買加計程車司機，在一場隨興的對話中，讓我領悟了箇中道理。

心態，是你選擇看待事情的角度。對我來說是雨，對司機而言卻是液體陽光。對我來說是減速丘，對司機來說卻是拯救生命的裝置。兩個人望著同樣的事物，理解方式卻大相逕庭。而正因為我們看待事物的方式會影響我們的感受和行為，這些看似微不足道的選擇，在心態上才會具有如此巨大的力量。

麥克．安德森（Mac Anderson）與山姆．帕克（Sam Parker）的《二一二：額外的一度》（212: The Extra Degree，暫譯）一書中，用生動的例子來解釋為什麼簡單的選擇會產生的驚人差異。在那本書及相應的影片中，兩位作者向我們展示了以下的事實：在華氏二一一度（即攝氏九十九點四度）之下，水是熱的，但只要一升高到二一二度（即攝氏一百度點，沸點），就會開始沸騰。此外，書中又說：「沸水會產生蒸汽，而蒸汽可以驅動火車。一度的變化，就足以產生全然不同的結果。」之後他們又透過好幾個生活中的例子，來展示一度的巨大影響力。

我相信，那微小到幾乎無法察覺，而且也看不見的一度之差，就如同決定我們的心態，我們是要選擇「我還在考慮」的心態，又或著是堅定地想著「我要全力以赴」？換言之，也形同自問「我應該這麼做嗎？」或是「我要如何做到？」這兩種心態與問題之間，將會產生極大的差異。

這一度的承諾之差，決定你能信賴哪些人，也決定哪些人可能會對你失信。

這決定了世界會給予誰「肯定」，對誰表示「否定」。

這決定了有些人能成就永恆不朽的傳奇，有些人從未發揮潛力，如同滄海一粟，未能留下任何影響。

這決定了我們是否能主導自己的人生，還是受到環境支配。

這決定了我們能否產生動力和決心，或是因阻力和擔憂變得軟弱。

這決定了我們在人生中能否貫徹到底，或是永遠都在猶豫不決。

這也決定了哪些人會忠於婚姻，哪些人會離婚收場。

這些起初看似微小的差距，最終會拉開勝者與敗者的巨大差異。

這一度的差異，就是那最終決定你人生成功與否的「關鍵因素」。

承諾可能聽起來很困難，也確實困難，但這是必要的。從來沒有人說過自律是件容易的事。或者，你可以想想，真的如此困難嗎？