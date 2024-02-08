三大拖延症，傷害超乎想像！新一代聰明工作人該明白的事

前述章節中說道：「拖延症已成為當今商業領域中最高昂的隱形成本之一。」每個拖延症員工會讓雇主每年損失超過一萬美元。但其實，拖延症造成的影響不只在商業領域，對個人的傷害可能比你想像中來的更多。

該做卻不做的典型拖延

拖延症有三種基本類型。第一種是典型的拖延症，也就是有意識地在拖延自己該做的事。無論你是否願意承認自己正在這個問題上掙扎，大多數人的生活中都至少有一件事情上會發生拖延的狀況。

舉例來說，你可能工作非常有效率，但只要到了該支付帳單的時刻，你就會想盡辦法拖延，直到情況失控。或者你的財務狀況很好，卻總想盡千方百計來拖延打掃家裡。又或是，也許你每件事情都很有效率，卻永遠提不起勁去健身房報到，即便你知道自己應該要去。

白忙一場的高效逃避

然而，還有一種更危險的拖延症，在現今職場愈來愈普遍。之所以危險，是因為這類拖延症沒有被大家意識到，而且非常細微，幾乎難以察覺，只是如果一直渙散下去，成果當然也不會是好的。從這類拖延症最後造成的損害來看，它無比真實。我一開始是在自己的行為中發現這種拖延模式，而我稱之為「高效逃避」。

高效逃避，指的是不自覺地用大量瑣碎的事件來填滿自己的一天，導致最後只是窮忙了一整天。我之所以發現自己有這個問題，是因為我意識到自己整天都在回覆電子郵件、傳檔案、跟同事閒聊、講空話，以及做自己的瑣事等等。下班時，我覺得自己已經「工作」一整天了，但卻沒有什麼具體成效。

我的確整天都在做事，卻沒有取得任何進展。我的效率看似很高，但其實都是無效的。我做了該做的事，但卻沒有去做對的事情。正如那句來源不可考的老話所言：「若沒有自律的專注，充其量也僅是在執行日常瑣事罷了。」高效逃避的真正危險之處在於，它沒有盡頭，可以一直持續下去，就像英國歷史學家西里爾．諾斯古德．帕金森（Cyril Northcote Parkinson）所說的：「只要還有時間，工作量就會一直不斷增加，直到所有的時間都被占滿為止。」。

我自己就受到高效逃避所蠱惑，躲避重要的大事，不斷去做一些簡單的小事，這些小事要花的心力比較少，當然也就不會帶來什麼重大成果。這就是一種搭電扶梯的模式。你對這種高效逃避的概念是否感同身受？你是否曾經忙於枝微末節，忽略了真正重要的事情？多數人都會這樣，因為這就是「電扶梯世界」的運作方式。我們自認為很忙，但事實上，我們每天花好幾個小時在上網、看重播節目，或為自己製造很多「工作」，然而真正的工作卻被忽視了。

如果你在做的事情沒有明確的目標或結果，那就不要再做了！如果你覺得生活正被無意義的日常瑣事絆住，那就醒醒吧！我們曾有許多目標和夢想，最終卻讓位給瑣事和平庸，這是多麼可悲啊。我們應該要有所選擇。

消耗專注力的優先分心

第三種類型的拖延，也是經常沒有被注意到，而且往往會影響那些一心想實現目標的人。這種拖延就叫做「優先分心」。「優先分心」的症狀最常發生在高效的人身上，他們總是最忙碌、最能幹，與責任感最重。他們知道自己的目標是什麼，但他們還是允許自己的注意力被分散到不太重要的任務上。他們有太多的電子郵件要回、太多會議要參加、太多目標要追逐，還有家庭事務和其他責任，導致他們開始失去對自身效率的控制。例如，工作量太大時，這類忙得像蜜蜂一樣的人打開爆炸的電子信箱，常常會從頂部的第一封信開始，一封信、一封信地往下回。不用說，這絕對不是個好方法，而且極有可能會出錯。想想看，你真的有辦法把信箱裡每一封郵件都從頭到尾認真讀完嗎？嗯，不可能吧。

患有「高效逃避」症狀的人，會把不重要的事情都弄得很緊急，而有「優先分心」症狀的人，則會誤以為只要是緊急的事情都非常重要。正如我的朋友，知名作家大衛．艾倫（David Allen）所說的：「我們都沒有去做深知應該要做的事情，而是不斷在最新發生、最顯眼的事件之間疲於奔命。」

我們公司為數百名客戶提供顧問服務，而我們的經驗是，現在聰明的工作人都知道，自律是指專注於最重要的事，學會放下細枝末節，並能接受把不太重要的任務推遲到適當的時間。關於如何進行時間規劃，在第五章會有更詳細的說明。

事實證明，新一代聰明的工作人明白，最重要的工作技能並不是知道自己該做哪些事，而是知道不該做哪些事情，並且專注於關鍵目標。若想獲得心靈平靜，就要先接受以下的事實：要做的事情比我們擁有的時間還要多。先去接受工作和生活中嘈雜的聲音，才能讓它們都安靜下來，或者至少能把它們降為某種低鳴。忽略紛擾的噪音，專注於關鍵，駕馭細微末節。

為了實現我們迫切需要的專注，我們需要管理自己的三個基本層面，也就是：思想、言論和行為。在本書中，會分別在本章至第五章談到這三個層面，但我們首先要學會的是專注於我們的思想，因為腦中的想法永遠跑得比具體行動要快。行動上的長久改變，必須來自於思想上的改變。