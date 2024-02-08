第一次給爸媽紅包「要6,000起跳？」過來人分享：至少這數字

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【中時新聞網 莊楚雯】社會新鮮人過年包紅包，該給爸媽多少比較好？一名女網友日前上網查發現，很多人都覺得給父母的紅包應該要6000元起跳，懷疑大家真的剛出社會就包這麼多？覺得壓力很大。對此，有過來人分析，其實爸媽根本不在乎有沒有紅包，「1,200元就好了，賺的都還沒他們多」。

原PO日前在Dcard發文，今年她剛出社會，第一次包紅包給爸媽，因此上網查給爸媽的紅包金額要多少比較好，但爬了很多文章後發現不少人覺得應該6,000元起跳，好奇大家真的一開始就包這麼多給爸媽嗎？

問題一出，許多網友分享自己的經驗，最少都包1,200元以上，「心意最重要啦！包多包少父母才不在意」、「1,200就好了，賺都還沒他們多」、「我第一次包3,600元，之後有能力再慢慢往上加就好」、「我每年都2,000元而已，反正他們賺得比我多，但至少意思意思一下」、「我沒包很多，平常也有給孝親費，過年父母回包還會多包，所以我包越多反而是讓父母越破費」、「量力而為，我沒錢時甚至連包都沒包」。

但也有人建議要看平時有沒有給父母孝親費，「我一個月給家裡1萬5,000元，過年紅包父母各包2,800元而已，會逐年增加；有朋友平常不會給孝親費，所以過年一次包1萬元」。