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Joeman砸30萬犒賞員工刮刮樂 實測「回本率」曝光

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網紅Joeman日前上傳給員工刮刮樂的影片。圖／翻攝自Joeman Instagram
網紅Joeman日前上傳給員工刮刮樂的影片。圖／翻攝自Joeman Instagram

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【中時新聞網 黃鈺雯】百萬YouTuber「Joeman」去年因持有大麻遭捕，捲入風波後他依舊持續工作，頻道也照常更新，雖有部分網友產生負面印象，卻仍有一票粉絲願意支持，近日他豪砸30萬元在年終犒賞員工，女員工刮完擔心說：「究竟是不是最後一年呢。」

Joeman在影片開頭就坦言因為大麻案，所以辦公室氣氛低迷，大家都以為不會有盛大的尾牙或刮刮樂大賽，但Joeman霸氣表示不但會有尾牙還會有刮刮樂，他領出現金30萬，準備全拿去買刮刮樂，他在員工建議下採取指定面額的遊戲模式，每個人都不一樣，但每個人都有3萬6可以買刮刮樂。

由於金額龐大，每個人拿到的刮刮樂也很多張，場面有些沉默，Joeman自嘲：「目前局面一片淒涼，就跟本工室最近的命運差不多」，女員工也說：「究竟是不是最後一年呢？」

總共花費2個小時，所有員工將刮刮樂刮完，花30萬元買刮刮樂總共中了17萬6千6百元，回本率59%，還虧了12萬3,400元，Joeman最後喊話：「希望大家新的一年多多擔待，我們繼續努力，我們保持正面積極向上」。

影片上架後，不少網友誇讚：「每年過年前都喜歡看Joeman給一群員工的刮刮樂大賽，看看誰運氣好中最多錢，誰運氣差，沒回本」、「我一直期待這個系列，有人會中200萬還是2000萬的」、「Joeman曾經在百靈果說他們公司離職率是0，真的是實至名歸」、「沒想到今年比去年16萬還多欸，Joeman對員工真好」。

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