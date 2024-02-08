除舊佈新大掃除 三位專家傳授大妙招助新年開新運！

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每年一到舊曆過年前，不少人都為家裡的大掃除傷腦筋，但又沒多餘的錢請「家事達人」幫忙，自己來動手，可有省時又省力之方法？且看三位專家的建議。

今(2024)年二月十日就是甲辰金龍年，要想在舊曆年前除舊佈新，就要趕緊來「斷捨離」，大力地掃掃掃、洗洗洗、擦擦擦，讓居家空間到處亮晶晶，好迎接新的財運進門。

在迎接新年的大掃除，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱特別整理出省時省力的打掃技巧，助你輕鬆打理家務，迎接開運新年，讓家中煥然一新。

三大省力原則

第一步，斷捨離，清理雜物一掃而空：

在進行清掃前，首先先分區整理物品，淘汰不需要的物品，並合理安排收納空間，將影響家居整潔的元凶，如衣櫃中擁擠的衣物、不用的書籍和儲藏室的雜物，在過年前的每天，花點時間進行細緻的整理，檢視每件物品的實用性，將不必要的物品拋棄，讓家居空間更通透，也更容易保持整潔。

第二步，歸納整理的原則：

將不需要的用品都汰除之後，留下的物品就要歸納整理，將相似功能的物品歸類放置，使用「標籤」來標示收納盒，以及定期檢查物品是否過期，透過這些方法，可以更加輕鬆、有效率地管理家中不同類型的物品。

第三步，由上至下及由乾到濕的高效清掃法：

將物品收納好後，就正式進入除塵清潔的階段了，除塵打掃的基本原則是「由上到下」，從天花板、燈具開始清理，這有助於防止灰塵再次沉積。同時，記得先以大塊乾布遮掩床、沙發等易弄髒的家具，以免灰塵掉落。

清潔窗戶時，也要遵從「由乾到濕」的順序，先用吸塵器或刷子去除灰塵，再使用清潔劑進行深度清潔。謹守這兩項原則，可以事半功倍，避免反覆清掃的困擾。

客廳、廚房及臥室清掃看這裡

接下來就要分區清掃重點突破，首先是「客廳區」，董家菱說，客廳是家庭生活的重要區域，大掃除時可以考慮移動家具，徹底清潔沙發底下、角落等平常難以觸及的地方。同時，可以考慮趁此機會重新布置家具，改變客廳的格局，帶來新鮮感。

清潔焦點放在沙發、家具、地毯和地板。依照家具材質選用合適的清潔方式，通常可先使用乾布除塵，再搭配清潔劑進行保養。地毯可撒上小蘇打粉，待其吸附濕氣和異味後，再使用吸塵器清理，對於高單價的地毯，建議請專業人員協助清洗。

「廚房區」的油污集中在瓦斯爐、流理台和抽油煙機，建議將可拆卸的器具浸泡在添加清潔劑的熱水中，使油污軟化後更容易清潔。對於頑固的髒污，可以撒上小蘇打粉，再用菜瓜布刷洗。同時，利用舊報紙和不需要的衣物擦拭髒污，可節省二次清潔的時間。

「臥室區」這個私密空間，是我們每天休息和充電的地方，其整潔與否直接關係到睡眠品質和身心健康。

首先，建議從整理床鋪開始，更換床單、被套，讓整個空間充滿清新的氛圍。同時，檢查床頭櫃和書桌上的物品，將不必要的物品歸位或清理，營造一個簡潔有序的休息環境。接著清理地板和窗簾，以確保臥室空氣清新流通，不僅帶來視覺上的整體清潔感，更有助於提升休息品質，讓你每天都能迎接更美好的清晨。

掌握斷捨離技巧 迎新年招好運

現代人的居住空間越來越小，但物品常常有增無減，因此準備進行年終大掃除時，首先要做的就是斷捨離。信義居家經理宋鈞皓表示，想聰明減輕空間負擔，就要先掌握整理技巧，尤其玄關、客廳、餐廚、臥室、衛浴等重點空間，通常是家中物品最多的地方，建議針對各空間使用習慣，重新檢視物品丟棄與否及放置位置，減少不必要的囤積，也可讓後續清潔效果更佳。

宋鈞皓說，玄關代表著家戶門面，可以眼睛、腰部作為分隔線，分為三區進行整理。從腰部到眼睛的範圍內放最常用的物品，頭部以上放不常使用的東西，腰部以下則是使用次數最少，甚至可以捨棄的物品，以建立有邏輯的收納習慣，減少物品堆積，一進門也能帶來清爽的感受。

其次是客廳的整理，信義居家指出，客廳通常會設置展示空間，一旦雜物堆積便會顯得更加雜亂，因此建議將客廳的物品明確分類為要丟棄或留下，並先將欲留下的展示品歸位後，再依序收納其他物品。

而在餐廚空間中，許多家庭的餐桌，會隨著物品的堆積失去原有功能，因此年終掃除時不妨多花些時間，先檢視餐桌上和櫥櫃裡的物品，是否還有留著的必要；冰箱內的瓶瓶罐罐與食物更是容易被遺忘而過期，整理時也建議重新檢視有效期限進行斷捨離；餐具及烹調鍋具則建議留取剛好的數量，偶爾才需用到的器皿，則可歸入收納盒並在盒外貼標籤後放到儲藏區。

臥室整理的重點則在於衣櫃，非當季的被子、衣物都建議可利用真空壓縮袋，收納於較不易拿取的上櫃，當季常穿或常用的配件則放在容易拿取的位置，並可隨季節交替做替換。

最後衛浴空間的整理，宋鈞皓建議，洗手檯面上只需放每天會用到的洗浴用品，再檢視非日常會用到的物品，是否還有留存的必要，或是否適合放置浴室，減少因潮濕而孳生黴菌的狀況。

三大重點區域清潔妙招

宋鈞皓分享大掃除要有效率，關鍵就在於掌握住三大重點區域，第一個重點區域在浴室，不少人家中的浴室都有水垢、黴菌，平日就得維護馬桶清潔，避免髒污累積，大掃除時則可使用專用清潔劑進行污垢溶解與刷洗，特別是馬桶座與蓋子的隙縫中可以用牙籤、竹籤包著布做清潔。

在水垢方面，利用牙刷與小蘇打粉刷洗水龍頭等五金，就能找回亮晶晶的金屬光澤，也記得要打開水管排水孔，用竹籤或竹筷將纏繞的頭髮等髒污移除，再用小蘇打粉刷洗除菌。

第二個重點區域是廚房，很多人覺得抽油煙機濾網難清，其實，只要在熱水加入天然酵素，將濾網浸泡至少三十分鐘，就能輕鬆洗掉油污。鍋具上的焦垢則可先用醋和食鹽覆蓋，放置一夜後，隔天加水煮開，冷卻後再清洗即可。至於冰箱，可用柔軟的抹布擦拭內壁，並放置小蘇打粉、曬乾的咖啡渣、茶葉或檸檬片等，去除異味。

第三個重點區域是窗戶，可以先用報紙沾水後輕拭玻璃，再以刀片將海綿畫上幾道刀痕，用來刷動窗溝槽；倘若玻璃窗戶表面有浮雕裝飾，可利用使用過的軟毛牙刷清除卡在隙縫中的污垢。窗明几淨，居家空間就會有新氣象。

靠這些神器 家具家電全搞定

「工欲善其事，必先利其器」，宋鈞皓指出，年關將至，許多民眾開始著手進行大掃除，建議在選擇清潔用品時，要留意成分、使用方法以及是否殘留等等，特別是家中有嬰幼兒或毛小孩，避免為追求清潔力反而造成家中成員的傷害。

若不知道該如何挑選，信義居家首推家中必備的小蘇打粉，不僅成分天然，可用於清潔、除臭和除濕，應用範圍廣且價格便宜，堪稱清潔神器。

宋鈞皓表示，小蘇打可應用範圍包括家具、家電以及家飾。沙發、床墊等長期與皮膚接觸的布面家具，可將小蘇打粉均勻撒在床墊或布沙發，視髒污程度靜置至少二小時，再加以搓揉吸附髒污及潮濕，最後再以除塵蟎機吸除，就能有效清潔髒污。

家電部分，包括冷氣機濾網或是難纏的抽油煙機濾網油垢，則可先以六公克小蘇打粉溶解於240CC的溫水調製濃度約1%的小蘇打水，視髒污程度決定浸泡時間，浸泡後即可輕鬆去除污垢。同時，冷氣機、洗衣機等機體外觀，亦能使用小蘇打水噴在抹布上擦拭，讓機體煥然一新。

此外，就使用頻率較高的衛浴、廚房或客廳進行大掃除的工具表示，只要善用可樂、雪碧、小蘇打就可以輕鬆除污。

宋鈞皓表示，廚房檯面油污可使用可樂加入少許洗碗精，搖動混合後噴灑便能輕鬆去除；衛浴水垢用雪碧加上些許護髮乳搖勻或者是微濕抹布沾上小蘇打粉即可拭去。

而排水孔若遇堵塞，也只要在排水孔周圍撒上小蘇打粉，再以熱水溶解後流入排水孔後即可排解。

女人的戰場 靠五招搞定廚房

對家中的女主人來說，廚房可說是最主要的戰場，也是最難清潔的區域，宋鈞皓建議想調整又不知從何著手的民眾，可從空間、機具設備、配件收納、檯面材質以及品牌等五大影響價格的方向進行思考，就可輕鬆打造高CP值烹調空間。

空間掌握是廚房翻修首要考量，宋鈞皓表示，房屋格局規劃大不相同，廚房連帶也有不同格局，消費者在翻修前可先從自家廚房屬於封閉式或開放式格局出發，評估符合格局的廚具設備屬於一字型、Ｌ型或是ㄇ字型，進而規劃出適合自己的烹調動線，再依照喜愛的風格去搭配挑選廚具面板，例如：簡約風、工業風或是鄉村風。

一般家中廚房基本的廚具三機包含爐具、抽油煙機和烘碗機，但宋鈞皓建議，廚房三機可依據家中使用習慣與法令規範來規劃，如爐具需確認法規，雖多半使用明火瓦斯爐，但亦有部分大樓因規定需使用IH爐；抽油煙機則建議依實際使用的空間與環境條件來挑選，例如開放式廚房需選擇吸力強等；另外因生活習慣改變，許多民眾捨烘碗機改裝洗碗機，減少洗碗工作，享受便利。

確認主要設備後，宋鈞皓建議民眾將細項收納五金納入考量，如緩衝滑軌的抽屜、拉籃、轉盤或是側拉等，以強化廚房易顯雜亂的瓶罐碗盤收納機能，及各種使用的便利性。

此外，傳統廚房檯面多採不鏽鋼規劃，但現代社會亦有許多人在意檯面材質，宋鈞皓表示，常見的有美耐板、人造石、不鏽鋼或天然石等，但各種材質皆有優缺點，建議從烹調的頻率、習慣及預算需求來決定。

掌握基本需求與規劃後，宋鈞皓建議最後可針對廚具品牌做考量，台灣常見品牌包括櫻花、林內、喜特麗、莊頭北等，款式與功能各有千秋，但進口品牌與國產價格差異甚大，因此建議依主要使用者對品牌款式、功能的喜好及預算去做挑選。

裝修不僅為追求美觀，安全性也是重點之一，消費者在了解影響廚房裝修價格的五大因素後，宋鈞皓建議尋找價格透明、專業服務團隊或對廠商有嚴格把關的第三方平台協助進行規劃與施工，才能避免糾紛、安心又有保障。

窗戶玻璃四招懶人清潔法

此外，東北季風增強，空氣污染的狀況也越來越嚴重，戶外各種懸浮微粒與粉塵，使得窗戶積了不少灰塵，該如何清呢？信義居家清潔協力廠商「總管家」經理謝莉婕就其專業，特別傳授四大招窗戶清潔技巧！

一、玻璃髒污交給「它」清潔，環保不傷手：

謝莉婕說，家中窗戶玻璃總是佈滿小朋友的小手印跟灰塵嗎？單用刮刀來清潔是不夠的，但又不想使用化學清潔劑，該怎麼做呢？

秘訣：將小蘇打粉用水稀釋，再將抹布浸泡其中，將濕抹布擰乾一點後，覆蓋在刮刀上後使用，就可以輕鬆去除玻璃髒污，環保又不傷手。

二、零失敗紗窗清潔法，一張報紙搞定：

眼看紗窗佈滿灰塵，卻沒有辦法拆下來好好刷洗嗎？這招無敵簡單。秘訣：只要準備報紙+水，將報紙靠在紗窗上噴水讓它濕透，靜置五分鐘後撕除，即可將大部分的灰塵黏下來。

三、窗軌灰塵輕鬆掃，還能廢物再利用：

常被忽略的清潔死角窗軌，到了大掃除時總積滿灰塵，這時候直接用濕抹布反而越擦越髒，該怎麼辦呢？

秘訣：死角先用削尖的筷子或鉛筆，將灰塵撈出來。再準備一張名片，將它折成貼合窗軌的大小，然後拿出不要的化妝刷、牙刷、烤肉刷，先掃再擦，更乾淨。

四、白醋擦玻璃，最好的天然清潔劑：

家中常備的白醋，其實也是居家清潔的神器！謝莉婕建議，將白醋和溫水以1:5的比例調和，就成了環保清潔液，除了可以將玻璃擦得乾乾淨淨，也可以清除磁磚上的污垢。

家居芬芳潔淨就靠它

完成以上清掃步驟後，是不是覺得還少些什麼呢？董家菱說，善用香氛可為居家環境注入清新的氛圍。大家可以考慮以下幾點：

一、香氛空間：選擇喜愛的香氛蠟燭或擴香，點燃它們讓整個家居充滿愉悅的香氣。柑橘類、薰衣草或檜木香等清新的香味能夠帶來寧靜和平靜的感覺，讓您更容易放鬆。

二、植物妝點：在家中擺放一些室內植物，如虎尾蘭、仙人掌等花草盆栽，能夠增進室內空氣品質，同時為家居帶來自然的綠意。這不僅是視覺上的美化，更能提升整體居住品質。

董家菱另提醒，如果家裡有可愛的貓狗等毛孩，挑選室內植栽和花卉時要特別小心謹慎，選擇那些對寵物無害的植物是非常重要的，以防止毛孩誤食中毒。一些例子包括袖珍椰子、蕨類和吊蘭等，這些植物不僅對貓狗無毒，而且照顧也相對簡單。

透過這些過年大掃除的小秘訣，祝大家輕鬆打造一個潔淨整齊的居家環境，為新的一年做好準備，就可開新運、招新財了！

文／顏瓊真