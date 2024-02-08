台日攜手 「龍躍光城」點亮驚喜

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【中國時報 張立勳】眾所矚目的2024台北燈節「龍躍光城」已於2月2日正式點亮第一階段光廊！今年展區貫穿捷運西門站至北門站，途經中華路一段，規畫3大主要展區：西門展區、北門展區、中華路展區，台北西區各角落將被盛大點亮，從捷運西門站、西門紅樓、中山堂廣場，延伸到中華路一段兩側街道及天橋，同時延續到捷運北門站、交八廣場及北門廣場，每一個展區都將呈現出層次豐富的燈光展覽。

活動首度自農曆年前提前揭開序幕，於中華路沿線佈燈、搶先點亮5座燈組，2月17日至3月3日則正式開展，為期共31天，每天晚間5點至10點亮燈，用多元絢爛的燈飾為大家帶來滿滿驚喜與歡樂。

今年燈節首創分階段開展，第一階段點亮中華路兩側光廊，同時捷運西門站周邊「紅樓紀事」、「光年獸」、「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」4座燈組、與日本藝術家小松美羽攜手打造的「世人皆可成龍」也搶先亮燈，讓旅客過年前就能到西門町逛街賞燈；燈節首創的「巡遊燈組」九小龍也搶先亮相，於大街小巷傳遞龍年氛圍。

4座搶先曝光的燈組透過傳統藝術、街舞文化、光影技術傳遞新年氛圍，帶來新氣象：「紅樓紀事」由策展人劉治良與插畫藝術家李信慧老師共同創作，用紅樓的視角畫出不同時代的場景，再透過金屬雷雕刻畫出西門紅樓場景，帶領著民眾穿越台北西門町今昔故事；捷運西門站1號出口附近的「光年獸」，以童趣方式反轉大家想像中的年獸形象，LED眼睛也會顯示不同表情；另外「舞力全開」與藝青會共同創作，展現出西門町特有的街舞文化；「暢享魔力瞬間」為可口可樂企業燈組，以吉祥與祝福的符號編織光影，而「九小龍」則是以「龍生九子，九子各不同」概念發想，象徵每個燈組都是獨一無二、各具特色，歡迎民眾於農曆春節假期到西門町欣賞兼具傳統、現代的創作展出。

此次搶先亮相的日本知名藝術家小松美羽與台北燈節合作的大型燈飾「世人皆可成龍」，以其同名畫作為靈感創作，位在北門展區，作品的中間是獅子，獅子口中湧現瀑布，河水奔騰湍急。水宛如淨化的儀式，在這淨化之河中，眾人在激流中歷練，仍仰賴水中感受的陽光，朝著更高的目標追求，昇華成為飛龍。誠摯邀請前來感受小松美羽的神獸世界，也見證藝術文化國際交流的力量。

2024台北燈節「龍躍光城」策展概念為祥龍飛躍台北城，捎來光彩之意；「躍」同「悅」音（ㄩㄝˋ），也象徵著祥龍將為城市點亮希望之光，讓每顆喜悅的心緊緊相連，引領台北大步向前，共同迎接新的一年。

台北燈節主燈「城現光龍」將於2月17日起至3月3日閃耀西門町，由策展人劉治良以純金屬打造，創作靈感來自象徵尊貴的「光之龍王」，結合科技、工藝和聲光互動，展現台北市的活力與創意，帶來璀璨迷人的光之盛宴。金光閃閃的外型高達3層樓，搭配每半小時燈光秀，光龍身軀的紋理和細節在光芒的照射下，營造出光彩流動而耀眼的視覺效果，呼籲民眾千萬別錯過。

另外一大亮點還有光雕展演「北門映像」，透過7種不同主題（從光影開始、自然人文、趣味台北、運動、藝術流行、未來台北與龍躍光城）的光影投射，民眾可欣賞不一樣的北門；此次特別加入互動體驗，只要用手機掃描QR code，便能將新年期許和祝福投影在北門上，北門展區還設有祈福牆，旅客一定要把握機會來寫下新年希望祈福卡。

今年的台北燈節攜手多位藝術家共創，成為推廣傳統技藝、西門町青年次文化及台北西區老城歷史的平台，也為台北西區帶來滿滿的活力與能量，歡迎民眾來深度體驗這場燈光盛會對文化歷史的守護，以及運用創新科技為傳統燈飾注入新面貌的創意。

台北悠遊行 來逛蜷川實花特展

2024台北燈節會場位於捷運北門站至西門站的中華路一帶的台北西區，這一帶有饒富歷史的傳統宮廟及文化場館，更有青少年流行文化，是國內外觀光客來台北必朝聖的區域，推薦民眾到台北燈節賞燈之餘，可順道探索周邊的古蹟建築，也到訪周邊宮廟祈求新年萬事平安順利。

今年台北燈節共15間北市宮廟響應，橫跨8大行政區，包含臺灣省城隍廟、台北天后宮、艋舺龍山寺、艋舺青山宮、台北霞海城隍廟、大龍峒保安宮、松山慈祐宮、松山奉天宮、松山慈惠堂、佛光山台北道場、芝山巖惠濟宮、士林神農宮、士林慈諴宮、關渡宮、內湖梘頭福德祠等，於農曆春節至元宵節期間推出「歡慶好年」系列活動，與台北燈節攜手為民眾祈福好運「龍」來。

民眾到燈節展區賞燈，可順訪展區內「臺灣省城隍廟」及「台北天后宮」。臺灣省城隍廟即日起至3月3日打造全市最長跨街燈海，2月17日燈節全面亮燈，每周末（2月17、18、24、25日及3月2、3日）在城隍廟門口還會推出「燈謎擂台活動」；而台北天后宮即日起至5月5日止，於樓面展出元宵花燈，宮廟周邊也妝點小燈籠及流水燈，營造新年喜氣氛圍。

今年台北燈節會場鄰近高鐵、台鐵、機場捷運與台北捷運等交通樞紐，特別推薦14條「台北悠遊行」行程，邀請國內外遊客到西門町賞燈後，與家人朋友運用便捷的大眾運輸安排走春小旅行。

「台北悠遊行」特別結合文化小旅行及北市12個行政區景點，推出包含半日遊、一日遊及二日遊共14條行程，提供旅客賞燈順遊台北的旅遊攻略。台北燈節會場位於捷運北門站至西門站的中華路一帶，旅客白天可先走訪龍山寺、剝皮寮等地探索傳統文化；搭乘捷運往北可到北投，體驗泡湯紓壓放鬆的輕旅行；往東可到著名的東區商圈、台北101及信義商圈，享受全球零時差的購物樂趣及多國美食；往南則可到貓空品茗，呼吸自然山林的芬多精，晚上再到西門町燈節會場體驗欣賞絢麗燈組，留下美麗合照與回憶。

歡迎民眾到2024台北燈節官網查詢遊程詳情（https://2024lanternfestival.travel.taipei/index.php/tourist_taipei_city_tours）。

台北市松山區與日本愛媛縣松山市同名之緣，雙方締結友好交流協定今年邁入第10年。日本松山市除應邀參加今年台北燈節展出特色燈組，還特別邀請知名藝術家蜷川實花with EiM，來台展出作品「残照：光影生命」，邀請國內外旅客於燈節期間前往松山文創園區男澡堂觀賞。

藝術家蜷川實花with EiM作品「残照：光影生命」運用空間展現了生命從誕生到凋零在各種時間軸的循環，也反映台北市和松山市之間深厚的情誼，花朵的生命力和凋零花朵的寧靜美麗，象徵著兩個城市共同建立的友誼和相互理解，在生命的循環交織中，那朝向光明成長的中央新芽，象徵著兩個城市的情誼，在未來繼續成長茁壯的祈願。此次展期自2月2日至3月3日每日11時至晚間8時，2月9日除夕休館，免費參觀。

好康龍抵加 北市350店家有優惠 打卡抽好禮

台北燈節「龍躍光城」展區橫跨台北捷運西門站至北門站一帶，周邊商圈林立，台北市商業處與近350家店家合作，提供消費優惠並搭配100元消費滿額抽獎，民眾至燈節布置的燈飾妝點處拍照、打卡留言，有機會抽中iPhone、PS5等好禮。

今年台北燈節展區附近有多個商圈，商業處為讓民眾感受年節氣氛，妝點布置中華影音街、北門相機街、沅陵街、重南書街、榮町及桃源街周邊等城中商圈與後站、華陰街北車商圈，於出入口街道設置特色燈飾、商圈意象LED燈、燈海隧道、大型天燈及彩色燈籠串，迪化商圈永樂廣場布置的共創燈籠也延長設置至燈節期間。

商業處指出，2月17日至3月3日推出「好康龍抵加」活動，邀台北燈節周邊近350家店提供優惠，並搭配100元消費滿額抽獎，共3萬張抽獎券，另在臉書「台北市商業處—我是商Ya人」舉辦抽獎，民眾至燈節布置燈飾妝點處拍照、打卡留言，有機會抽中好禮，獎項包括iPhone15 Pro、PS5、高級液晶顯示器、Nintendo Switch OLED版。

此外，台北相機街於台北燈節期間舉辦「趣味創意攝影比賽」，邀民眾2月2日至3月3日到燈節現場捕捉風景，或拍攝臺灣省城隍廟燈景及街景，參加比賽有機會獲得相機、腳架、台北相機街購物金，獲獎作品更有機會在捷運燈箱展出，收件期間為2月16日至3月8日，參賽辦法可至台北相機街官網查詢。

台北夜晚繽紛熱鬧，夜市在市民生活吃喝玩樂中扮演舉足輕重角色，「吃」如蚵仔煎、臭豆腐、大腸麵線等風味獨特小吃名食；「喝」有享譽國際的珍珠奶茶、檸檬愛玉；「玩」如套圈圈、射氣球；「樂」有台北市市場處提供小吃紙雕作品電子卡片讓民眾DIY體驗，展現夜市小吃好味道與特色。

市場處指出，台北燈節期間，民眾可至華西街夜市、艋舺夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、寧夏夜市、延三夜市、南機場夜市打牙祭，此外，市場處亦提供多語言版本美食專刊供民眾及國際遊客下載。

紙雕作品電子卡片及美食專刊連結網址（https://reurl.cc/VN48ON）。