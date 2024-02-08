永恆的瞬間：玄大校友柯勝榮與動態補捉師的相遇

玄奘大學視覺傳達學系數位媒體組107級畢業一年的校友柯勝榮，目前已在動畫業界任職，是公司最仰賴的專業技術職員。回顧從高中到玄大就讀、畢業進入職場，這一路的小插曲，成為最關鍵的序曲：「我高中是就讀藝校的，所以當初選填志願是想選讀影劇系，但放榜後發現自己填錯志願到視傳系」，勝榮憶起當時大學選填志願學系的過程，對於這樣的結果反而充滿感謝，他自信的表示：「還好沒有轉系，也才會有今天的自己。」

沉潛以待：開啟數位設計創作之路

戲劇性的進入玄大視傳就讀，卻是勝榮與設計相遇的驚喜之旅。大學視傳系的四年學習，勝榮感謝在大三的轉淚點，遇見吳敬堯主任。他從對未來的迷惘中走出，因著主任的提攜，開始學習本來不熟悉的AR、VR，修讀吳主任的專業課程，嘗試報考證照、製作VR遊戲。同時，在1對1的師徒教學方式中，找到自己的興趣和未來職志：「這真的讓我的潛力被開啟，走出了迷惘，也加添了自己的信心，原來自己是能做到的。」在師長的教導與鼓勵中，勝榮看到自己無限的可能。

潛力無限的創作職志

玄大的學習堅定了勝榮的未來職志。在師長的引薦下，畢業即進入職場，擔任動畫公司的動態補捉師。面對動態補捉師的高專業技術門檻，勝榮以在玄大所學基礎，藉由不斷精進學習，從擔任學徒到論件計酬，而成功入職。這一路走來，勝榮總是提醒自己：「相信自己、不放棄自己、就能成就自己」。現在勝榮在動態補捉師的職場扮演不可或缺的角色，他的潛力正在無限開啟，期待勝榮的生命充滿動態補捉師永恆的專業，玄大也以勝榮在職場綻放光芒而欣喜。