走出循環谷底 台灣全年經濟成長可保三

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今年台灣經濟，官方與智庫都認為將走出循環谷底，邁向復甦，乘風破浪，世界貿易量回升，台灣製造業生產、出口及投資可望有好表現，全年經濟成長保三沒問題，唯一擔心的是國際政治黑天鵝。

主計總處、中央銀行、中經院及台經院皆預測今年經濟成長可達3％以上，國發會副主委高仙桂認為，台灣已走出這一波景氣循環谷底，今年邁向復甦，她分析，去年疫後消費大爆發，各國經濟成長動能皆來自消費，製造業持續去庫存，表現不佳，台、韓及東協這些以製造業出口為主的國家，去年經濟普遍低迷。

高仙桂指出，依國際機構估計，今年全球經濟成長仍將低於去年，但世界貿易量將明顯回升，依世界銀行元月預測，將從去年成長0.2％升至今年的2.3％，以製造業為主的國家都將出現新一波製造業復甦，估台灣製造業庫存會回到健康水準，生產、投資及出口活絡將推升經濟成長。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰持相同看法，認為今年經濟成長保三沒問題，只有地緣政治很難說，兩岸ECFA也是不確定因素。高仙桂表示，今年仍要小心黑天鵝與白犀牛，今年是全球選舉年，包括年底美國總統大選，這些政治變化會牽動全球經濟。

台灣經濟成長最新預測

中經院日前上修今年經濟成長至3.1％，認為今年經濟成長將轉由投資和國外淨需求雙重加持，加上民間消費動能持續，呈「內外皆溫」，內需貢獻GDP 2.29個百分點，民間消費貢獻1.08個百分點，國內投資貢獻由2023年之負貢獻轉為0.75個百分點；國外淨需求亦貢獻0.81個百分點。

中經院院長葉俊顯形容今年經濟將「乘風破浪」，乘全球貿易量成長的風，浪則指仍有相當多不確定性，如美國在內的全球大選。中央大學經濟學系教授邱俊榮也提醒，ECFA早收清單優惠關稅部分被中止，短期兩岸經貿、投資不確定性提高，中長期可能回到「鬥而不破」格局，未來得視新政府與大陸互動而定。另外，台經院估今年經濟成長率為3.15％。