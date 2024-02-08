通膨降溫 估今年低於2％ 四年最低

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過去兩年的高通膨，可望在今（2024）年趨緩，國發會表示，雖然食物類上漲壓力仍在，但通膨壓力將會減輕，依主計總處及央行預測，今年通膨率將降至2％以下，可望創近四年最低。

國發會副主委高仙桂指出，台灣多屬輸入性通膨，國際原物料價格沒有大波動，物價就不至於大漲，今年全球經濟成長平疲，原物料不至於有大波動，近年外在壓力雖大，政府藉由政策緩和漲勢，將密切關注國際情勢。

2022年美國、歐元區通膨率皆逾8％，同年台灣不到3％，去年美、歐達4.2％、5.7％，台灣也只有2.5％，台灣通膨率雖較往年高，但相對美歐為低。

主計總處預測今年通膨率降至1.64％，央行估1.89％，皆創近四年最低，綜和統計處長蔡鈺泰表示，過去兩年高漲的外食費，漲勢趨緩，蔬菜隨著供給回升，價格回落，通膨確已降溫，雖仍有以巴衝突、紅海危機干擾，但預期今年國內通膨壓力趨緩。

中華經濟研究院指出，消費者物價指數在生產者價格處於低檔，以及連兩年突破2.5％高成長基期下，走勢漸趨平緩，但薪資、服務價格走升壓力仍在，2024年CPI年增率估約1.88％。台灣經濟研究院1月下旬上修2024年CPI成長率至1.95％，原因也是服務類價格上漲壓力。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，近期物價漲幅雖收斂，但速度相對緩慢，而紅海危機可能擾亂貿易流動，推升油價與航運價格。此外，聖嬰現象加劇天氣事件衝擊，可能再次加劇通膨上行壓力。

紅海危機推升通膨風險，國發會表示，對地中海航線也就是對歐洲影響較大，台灣黃豆、玉米及小麥多來自美西，影響較小。