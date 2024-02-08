5大變數牽動運價 龍年海運上演神鬼奇航2.0

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紅海危機一夕翻盤，貨櫃運價走勢2023年終再度演出大驚奇，從年初需求及運價一路低迷，陸續傳出有航線、航商虧損，直到12月起商船紅海遇襲，大規模繞道好望角，推動歐洲、美國線運價逆轉急漲，近兩個月翻倍飆出疫後新高，為2024年海運神鬼奇航2.0揭開序幕。

展望2024年，地緣政治緊張、氣候變遷、運力供需失衡、經濟展望探低、美東ILA碼頭工人續約談判等五大變數，牽動運價走勢，是危機也是轉機，是否開啟疫後另一個週期的神鬼奇航，市場多空論戰。

五大變數牽動運價走勢

目前硝煙四起的蘇伊士運河，占全球海運貿易約12％～15％，乾旱限航的巴拿馬運河，占全球海運貿易5％～7％，兩大運河首次同時引發海運鏈之亂，船期延誤、運力緊張，推高運價驚驚漲，但1月底漲勢暫歇或修正，早於航商預期。

關鍵在於這波漲勢，不是由需求增長所推動，運力仍供過於求；反倒是高運價恐助燃通膨，歐盟示警，恐壓抑購買力、削弱運輸需求。陽明、萬海等航商透露，接下來要看亞洲年後復工，歐美下單、大陸出貨的速度和數量，判斷2024年海運景氣。

世界銀行估2024年全球經濟將連續第三年放緩，連同IMF、OECD等國際組織的展望，均為2022年以來最低，需求低迷是海運業最擔心的。

另方面，貨櫃海運業則迎來史上創紀錄的新增運力，運力供過於求缺口逾7％，同創新高。而根據BIMCO統計，2024年新交付船舶將達到478艘、310萬TEU，年增41％、連兩年創高，包括83艘超過1.5萬TEU大船，累計全球貨櫃輪運力將是史上首次突破3,000萬TEU。

這讓Drewry一度預估，貨櫃海運業2024年全年恐將虧損逾百億美元。但突發的紅海危機，帶動運價急漲，同時抵銷部份運力，讓航商、貨代業者喘口氣，長榮、陽明海運首季「盈」面增，紅海危機延續時長，對運價、油價與物價的影響，連動通膨，直接關係海運業第二季營運。

多位海運大老分析，歐洲受到俄烏戰爭、紅海危機影響，經濟不如預期，需求疲弱，歐盟約23％貨物從亞洲進口；反觀美國經濟可望軟著陸，且民眾持續消費，美國線運價有撐，看好將是航商獲利主力。

年後，美國線長約新約談判將密集展開，紅海危機若不可控，有利航商爭取更好條件；此外，美東ILA（國際碼頭工人協會）合約將在9月底到期，已放話若碼頭和航商不能滿足要求，準備10月罷工，影響範圍將是美東和墨西哥灣沿岸碼頭。

儘管紅海危機、巴拿馬運河乾旱，造成海運貿易路線改變、拉長航程，促使航商新增運力因應，但多家國際智庫、航商普遍預估，地緣衝突、氣候因素有助支撐運價，但是對照2024年運力過剩情況，不致對運價產生長期影響。

展望後市，在船舶大型化趨勢下，航商很難單打獨鬥，在馬士基與赫伯羅特宣布2025年2月起新組聯盟Gemini後，海運業新一波競合賽局開始，也為運價走勢投入新的變數。陽明前董事長謝志堅等業界大老強調，在順境時，海運市場是大者恆大：但在逆境時，運力愈多的航商，恐面臨裝載率不滿、營運成本高的困局。