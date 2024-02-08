六都23區房市交易 締四年新猷

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2023年房市交易量雖守住30萬棟，但也創下四年來新低，六都年交易量超過300棟的102主要行政區中，仍有46個行政區逆勢成長，更有23個行政區交易量創下近四來新高，占比超過2成。業者認為，大選過後政治干擾因素消除，交易回歸穩定，近年大量推案仍處高峰期，支撐買賣移轉棟數能量。

根據六都地政局統計顯示，台北市文山區、新北市萬里區、桃園市蘆竹區、台中市梧棲區、台南市歸仁區、高雄市橋頭區，分別為六都2023年買賣移轉棟數成長幅度最高的行政區，其中梧棲、萬里、歸仁三區交易量年增率均翻倍，又以梧棲年增156％最高，高雄橋頭、台南新化、新市區年增率均逾5成。

以六都2023年成交易創下這波房市榮景最大量的23個行政區來觀察，以台中市8個最多、台南市6個居次。其中，台中海線行政區如梧棲、龍井、沙鹿，在近年海線生活圈成形、步入交屋高峰期，以及相對平價優勢吸引首購客源轉進下，普遍均創下近年大量；而台南則在南科題材帶動建設與就業人口移入，包括歸仁、新市、新化、永康等區交易量創新年新高。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，房價相對較低、具有未來發展潛力、特別有指標產業投資的蛋白區、甚至蛋殼區，在房價普遍高漲的比價效應下，仍吸引買盤進場，特別過去幾年建商在這類地區大量推案，隨著預售銷售創佳績、進入交屋高峰期，帶動買賣移轉棟數大幅成長。

不過，相對於約有4成的行政區交易量年成長、2成的行政區交易量為此波房市多頭的大量，由於短期投資買盤動能不再、房價持續攀高導致追價買盤進場退卻，加上部分地區因重劃區推案交屋高峰期已過，整體房市交易量呈現衰退，交易量衰退幅度較大區域包括如桃園龜山、觀音，台中烏日、豐原等地，年減幅均逾3成。