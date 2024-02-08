中科生活圈 購屋幸福指數最高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受惠台積電擴廠效應發酵，帶動全台科學園區周邊房價猛漲，竹科、南科近五年房價翻倍飆漲，而中科隨著台中園區二期擴建案2023年底過關，區域房價早已率先反映，中科台中園區所在地的西屯區，7字頭單價交易頻傳；反觀尚處3字頭房價的中科后里園區，百萬年薪產業不少且持續徵才，購屋幸福指數堪稱中科生活圈之冠！

上市櫃公司2022年財報的非主管職薪資統計表顯示，在后科園區設廠的鴻海集團平均年薪253.8萬元、藥華藥116萬元、正崴科技平均108.2萬元、豐興鋼鐵106.3萬元、友達光電104.4萬元；而位於后科的美光科技，大學新鮮人年薪平均約100萬元，其他職缺年薪約有150萬元，相較主計處公布的一般受雇員工薪資51.8萬～69.3萬元，科技人購屋能力高出1至2倍。

此外，根據中科管理局最新統計資料顯示，中科后里園區截至2023年12月底從業人員12,487人，近五年來從業人員增加3,373人；2024年開春後，后科園區的美光科技、鴻海集團的業成、業泓，以及新鉅科、友達等大廠，紛紛開出大量職缺求才，后科園區的從業人員進一步擴張成長可期！

根據內政部實價登錄網調查中科園區所屬行政區，近一年預售住宅大樓與華廈的每坪均價，西屯區以均價67.7萬元居冠、其次是大雅區37.3萬元、沙鹿區32.8萬元；而后科所在地的后里區，近一年成交均價30.1萬元。近年來后里區「租不如買」現象愈趨明顯。