超微AI加速器MI300 台廠本季加速出貨

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AI伺服器供不應求，各ODM廠採用輝達（NVIDIA）H100的主力產品大舉出貨外，採用超微（AMD）平台的AI加速器AMD Instinct MI300系列也正趕工交貨中，包括英業達、廣達旗下雲達科技、緯創與緯穎，還有華碩、技嘉等，本季起皆將陸續交貨。

其中，緯創除了在輝達H100系列取得基板獨供，及DGX架構之H100前段基板／主板、後段組裝代工獨供優勢外，在AMD Instinct MI300系列亦同樣具基板獨供利基。

供應鏈業者指出，緯創於去年下半年間即取得一批MI300系列急單，並自今年1月起到農曆年節前，就須逐步完成交貨，成為台廠中首波受惠MI300系列出貨挹注的業者。另手上亦已有MI300系列訂單的英業達及技嘉，也規劃在今年第一、二季起交付予客戶。

至於在客戶端部分，美系大型CSP（雲端服務供應商）包括微軟、Meta及Oracle（甲骨文），皆於去年第四季時發布納入AMD Instinct MI300X獨立加速器模組的運算解決方案，或為其資料中心之AI工作負載優化的效能表現，同時也宣告在其資料中心與未來提供的生成式AI服務中，將有採用MI300X之AI加速器的方案。

此外，聚焦AI新興模型建置解決方案的AI新創公司，除了已在1月下旬「官宣」購置了MI300X的LaminiAI外，Databricks和Essential AI兩家AMD的合作夥伴，亦已採購MI300X、並透過支援LLM的開放ROCm6軟體堆疊，來為其企業客戶提供差異化之AI解決方案服務。受惠這些CSP業者因應AI運算需求，同步積極採購AMD Instinct MI300系列AI加速器下，台伺服器廠今年首季出貨動能將持續暢旺。