超微力拓顯卡市占 台廠合作夥伴績昂

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隨著AMD（超微）擴大在GPU顯示卡市場攻城掠地、擴市占的步調轉趨積極，近幾季以來AMD GPU平台陣營的顯卡業者，受惠彈性的定價策略拉抬，出貨動能多有優於預期的回溫，台廠中主力合作夥伴除了一線廠華碩、技嘉、微星外，包括華擎、映泰和撼訊等，顯卡業務皆有感增長。

去年正式加入AMD顯卡陣營的宏碁，亦持續擴大布局顯卡市場，陸續發布了Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT高階顯卡，和鎖定中階到入門級的Acer Nitro AMD Radeon RX 7000系列顯卡。

第一季雖進入傳統淡季，不過在AMD和NVIDIA兩大GPU廠激烈對陣下，1月起就陸續有新品發布上市。

今年1月下旬AMD衝著輝達更新規格的GeForce RTX 40系列Super版新品上市，選在RTX 4070 Ti Super上市的同一天，推出採用AMD RDNA 3架構的Radeon RX 7600 XT顯卡新品，宏碁也在開賣前即搶先發布該款Acer Nitro系列新品與價格，積極搶攻中階主流顯卡市場換機潮。

輝達三款Super版新品皆於1月上市，除了開年第一砲的新品RTTX 4070 Super，接續還有RTX 4070 Ti Super，及在月底壓軸上市的RTX 4080 Super。

雖然首發的RTX 4070 Super在歐、美、中等三大主力市場開賣後就出現破盤價，但其ASP（產品平均售價）仍較前幾代同階定位的顯卡明顯拉升。