宏碁智醫攻AI篩檢 計劃今年加速落地

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宏碁集團旗下宏碁智醫，繼於海內外醫療院所導入其VeriSee系列眼科AI輔助篩檢軟體產品後，2023年底再取得首款以胸腔X光篩檢骨質密度異常的智慧醫材產品認證，預計於今年加速落地，為後續營運再添柴火。

宏碁智醫聚焦AI智慧醫材領域研發應用，持續擴大投入精準醫學、預防醫療領域，近一年亦積極整合母集團相關資源，併入原宏碁飲料公司後，另成立宏碁健康公司，去年並延攬前高端副總經理連加恩出任董事長，期於智慧醫療領域擴展影響力。

宏碁智醫目前旗下AI影像醫療產品，含括了VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體）、VeriSee AMD（AI 輔助年齡相關性黃斑部病變篩檢軟體），及新納入針對骨質密度異常篩檢的「智骨篩」VeriOsteo OP，累計已在台灣和海外地區取得十張醫材許可證，其中VeriSee系列的AI眼科相關輔助篩檢軟體，更成功導入全球八個地區。

為進一步推廣AI眼底篩檢服務於更多的醫療場域，宏碁智醫進一步推出「眼科 AI軟硬體整合解決方案（total solution）」，以自有品牌Acer Medical ARC-1000免散瞳眼底照相機，與VeriSee DR互為搭配使用，加速提供AI眼底篩檢服務於更多醫護場域落地。雖因業務屬創新商業模式，宏碁智醫在發展期營收規模有限，不過其亦有連三年增長、去年度並交出110％的倍增年成長表現，寫下成立來新高。

去年宏碁智醫旗下新成立宏碁健康，從AI篩檢醫材業務延伸至預防醫學領域，正式進軍保健食品市場。