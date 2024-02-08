大陸政策加持突圍 智慧機、電動車發光

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新冠疫情期間，中國在晶片、通訊等科技領域迭遭美國制裁。但在中國政府以舉國之力扶持下，新能源汽車中的電動車，以及智慧手機領域仍出現亮點。但也因過於出色的表現，2024年恐遭到美歐等國更強力的反制。

Insideevs資料顯示，2023年上半年全球前十大電動車品牌中，有六家來自中國，且比亞迪更超越特斯拉（Tesla），成為全球最大的電動車製造商。

Canalys報告稱，預計2023年中國汽車出口量將達540萬輛，其中新能源汽車占比40％，達220萬輛，新能源汽車主要出口地區為歐洲與東南亞。

除了電動車之外，中國的智慧手機也傳出好消息，最震撼市場的，莫過於2023年8月底華為無預警開售新款5G手機Mate 60 Pro，新機搭載中芯國際的7奈米製程麒麟9000S晶片。

在中國民眾愛國心力挺下，華為Mate 60 Pro掀起搶購潮，業界甚至認為華為新機將威脅蘋果iPhone 15在中國的地位。另外，價格較為親民的小米14更是創下小米高階智慧手機的銷售紀錄，從10月31日上市短短10天就狂賣144.74萬支，市占率竄升大陸第一。

當然，面對中國電動車與智慧手機的奮起追趕，歐美各國心中難免不是滋味。2023年10月，美國擴大晶片禁令範圍，禁止更多輝達（Nvidia）等業者設計的先進AI晶片出口至中國，就連輝達原先專為中國市場打造的降級版「A800」和「H800」繪圖處理器（GPU）也受到管制。

另在電動車領域，歐盟委員會2023年10月對中國電動車啟動反補貼調查，首先挑上的三家業者分別是比亞迪、上汽集團和吉利汽車。在美歐國家出手防堵、藉以維護其市場利益與產業競爭力之下，今後中國在電動車、晶片等領域勢必會遭受到更強力的反制，這將迫使中國更加速推行本土供應鏈的壯大。