四輪車市站高崗 電動車聲勢壯

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近年國內汽機車市場概況

國內汽機車市在兔年皆有優於預期表現，不過即將進入金龍年，隨著疫情期間遞延交車紅利減弱、政府不再對機車汰舊補助，四輪及二輪業者同聲看減2024年市場，不過，相較於多數業者樂觀四輪市場仍將維持在45萬輛高水位，二輪2024年市場規模恐將不到75萬輛，年減逾13％。

2023年車市可說寫下傳奇一頁，多個品牌從年初一路上修目標並創高峰，總市場以47萬6,987輛、年增11％，攀18年高峰。對於2024年展望，多數車廠仍抱持相對樂觀的態度，主要因仍有在手訂單待交車之外，1月以來市場買氣也維持一定熱度。

因此以龍頭車廠和泰車為例，儘管認為2024年銷量將衰退，但目前在手待交訂單仍多達逾2萬輛，隨著車展接單不錯，1月續維持買氣情況下，在2023年雙品牌TOYOTA及LEXUS以15.92萬輛創史上銷售新高後，內部設定2024年銷量還要繼續成長。

按照往例，和泰車每年都會在農曆春節後正式發布全年看法，身為囊括國內逾33％市占的龍頭車廠，頗具指標意義。

裕隆集團旗下裕隆、裕日車及中華車，則已正式發布2024年看法，三公司同聲認為，疫情期間晶片等重要零件短缺干擾不再，今年開始將逐漸回歸正常，因此看全年車市約落在45萬輛。

進口車廠看法亦相同，福斯（VW）2023年在台領牌逾1.4萬輛、年增40％，台灣福斯總裁Steffen Knapp分析，儘管2024年車市將不如2023年，但45萬輛的規模並不悲觀，而是回歸正常，品牌仍將強化導入多款新車搶市。

除整體車市恐將較2023年衰退，多數車廠也認同，2024年電動化的新能源車將繼續擴大，最受矚目的莫屬裕隆自有品牌納智捷（LUXGEN）n7電動車，在2023年獲會員轉單加上法人戶合計近1萬張，有機會問鼎國內電動車龍頭。

若再加上包括Benz、BMW、AUDI、VW、SKODA、HYUNDAI、KIA、NISSAN及MG都將續推出電動車款，已宣告2024年國內電動車市將站上3.5萬輛新高。

相較於多數車廠認為2024年四輪車市仍將維持45萬輛高水位，2024年機車市場在歷經2023年的促銷大戰「激情過後」，由於2024年也不再有汰舊補助2,000元的誘因，業者普遍保守看待，包括三陽及光陽皆認為，市場規模最好約僅有75萬輛。

光陽認為，機車族群仍多屬庶民，許多車主買不起汽車因此選擇機車，對這個族群來說，2,000元就會影響購買意願。

至於對電動機車的看法，儘管三陽2024年也將推出第一輛與中油合作的電動機車款加入戰局，不過業者認為，不同於各品牌積極推出電動汽車款，將推升電動車款規模占比續增，電動機車在車價及後續充換電價格成本也不低的情況下，市占仍將承壓。