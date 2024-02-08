藥證題材熱炒 IPO掀旋風 生技股魚躍龍門

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生技股王保瑞、高獲利的泰博成功轉上市後，激勵生技產業再掀IPO風潮，初步統計約有20家公司有機會在2024年掛牌，另外，逾15家公司取得國外新藥藥證，而國邑*、昱展、安基等新創公司在2023年的高價授權，不僅是業績的成長或股價上揚，都將激勵生技股龍年大飛躍。

以取得藥證的公司來看，合一研發治療糖尿病足潰瘍新藥「速必一」乳膏，已取得中國藥證，該藥在美國先以醫材方式獲取對外銷售許可，在分別獲得中美藥證的入場券下，商機可期。

智擎的Onivyde（安能得），除了已取得胰臟癌二線用藥的適應症外，2023年合作夥伴Servier也獲歐洲藥品管理局（EMA）允許，治療轉移性胰腺癌，合併oxaliplatin、5-fluorouracil和leucovorin作為一線療法，獲得200萬美元的再授權收入（Sublicense Revenue）。目前Onivyde另有小細胞肺癌二線用藥的臨床二／三期試進行中；該新藥也陸續完成胃癌、大腸直腸癌等一／二期試驗，授權夥伴進行後期的臨床開發。

漢達聚焦發展505（b）（2）新藥及利基型學名藥。旗下多發性硬化症藥物Tascenso ODT，去年底取得美國藥證，已由合作夥伴Cycle在美進行銷售。該藥改良諾華（Novartis）的暢銷藥品「Gilenya Capsules」，首創「口溶速崩劑型」，藥物會在口腔內快速崩散，且不具苦味，可提高病人用藥順從性。

逸達核心的「穩定注射劑型平台」（Stabilized Injectable Formulation, SIF），是可應用於小分子、胜肽類及大分子的長效型針劑劑型平台。

旗下晚期前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI（leuprolide, FP-001）六個月緩釋劑型，已取得美國藥證，目前也正在開發三個月劑型中，正在放大批量生產階段，完成後預計2024年下半年向FDA提出藥證申請，可望在2025年取證。

新掛牌的IPO股中，昱展是大贏家，旗下長效型鴉片成癮注射劑ALA-1000，一、 三、六個月劑型共三項產品，預計以8.62億美元（約合新台幣275億元），授權全球戒毒藥龍頭、那斯達克上市公司Indivior，力拚於2026年上市，未來還可享有10％～15％的銷售分潤，改寫國內生技業授權紀錄。

另外，國邑*用於治療第一類肺動脈高壓（PAH）、第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）二項適應症新藥L606，以2.25億美元（約合新台幣70億元）將北美市場授權予Liquidia公司，L606已進入三期臨床試驗。

法人認為，除了藥證股營運大成長外，IPO股的上市櫃將掀起的比價行情，都將帶動生技股扮演2024年的主流指標。