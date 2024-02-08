食品廠垂直整合 成長動能續揚

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食品業2024開年儘管面臨戰爭、紅海危機等導致原物料成本、運費可能上揚等變數，惟各家食品大廠近年積極發展垂直整合路線，包括食品龍頭統一、大成、卜蜂、甚或飲料廠黑松（1234）、南僑（1702）等在多元、多區域拓展業務同時分散風險，整體營運成長動能續發酵。

統一企業受惠統一中控、統一超、食品本業營收創高表現挹注，2023年合併營收達5,809.91億元再創新高紀錄，年增10.34％；其中食品本業去年推新品與新包裝達數十項。

統一美麗事業董事長高秀玲在2023年股東會亦表示，將朝營養健康美麗等方向著手，陸續推出營養保健商品，包括油、休閒食品、乳、飲品等，預期今年將有更新品上市，其垂直整合的亞洲大平台也將因大陸、東南亞需求增，挹注今年營收獲利看俏。

大成2023全年合併營收1,107.88億元、年減2.07％，在原物料價格持穩下，前三季稅後純益31.15億元，幾近倍數成長，EPS達3.68元。預期2024年，原物料價格仍可穩定，因全球需求仍疲弱，而國內肉品價格在總飼養產能無法擴增，使得豬肉價仍可穩住在每公斤80～90元，大成畜牧事業垂直整合，今年雞肉與加工品新產能挹注等，將成為營收獲利成長的新動能。

卜蜂2023年合併營收291.6億元、年增0.69％，前三季EPS達5.67元，已超越2022全年的5.28元，同樣受惠原物料價穩推升毛利率，加上肉品價格居高不下所致，預估全年獲利持續創新高。展望2024年畜牧事業垂直整合將進入收割期，包括飼料、養殖、屠宰與加工等基礎建設產線均完成，有望全線擴產發酵，挹注新成長動能。

南僑自結2023全年營收226.78億元，稅後純益10.11億元創近年次高，年增率逾8成，EPS達4.07元；2024年南僑持續看好大陸烘焙油脂，並計畫將大陸烘焙油脂外銷到東南亞市場與港澳，目前陸續成立新加坡、香港貿易公司；此外，烘焙消費市場創新多樣競爭激烈，卻是商機無限，看好2024年兩岸與泰國的成長動能持續發酵。