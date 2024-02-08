年後迎旺季 塑化行情反彈回升

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油價止跌穩定，紅海引發市場擔憂石化貨源運輸，激勵石化上游原料續揚氛圍；其中，短線供需邊際收緊，加上成本端走高的SM表現搶眼。ABS、PS、EVA現貨行情也在成本支撐、補倉買盤進駐，回穩攀揚。

展望2024年，中美角力、地緣政治衝突未歇，加上第一季農曆年假因素，營運多屬淡季；惟產油國若履行額外減產承諾，有助油價、塑化行情支撐。

隨著電子產業庫存調節已趨健康水位，加上通膨趨緩，第二季進入亞洲輕油裂解廠密集歲修期，供給再減少，農曆春節後步入季節性需求旺季，行情可望反彈回升。

此外，上半年全球油品需求不振，但OPEC+持續減產，油價下檔有撐。下半年聯準會可望降息，需求持續增加，油價可望上漲。成品油部分，預估汽油價差逐季走揚，但第四季進入淡季，價差回跌修正。柴油上半年價差下滑，下半年需求上升，可望再度反彈。

2024年全球持續擴建乙、丙烯下游衍生物，大陸五套、約488萬噸乙烯產能投產，部分大陸石化產品由進口轉為淨出口，影響市場行情。上半年在美歐升息及緊縮貨幣效應外溢發酵，且大陸房市景氣持續低迷及地方債務沈重，終端需求仍不振，產能待時間去化。

目前多數石化產品價格低於成本，預計價格再跌有限，加上第二季為亞洲輕油裂解廠密集歲修期，且農曆春節後步入需求旺季，大陸買氣可望逐步增溫。

下半年若美歐通膨持續降溫，市場預期有降息空間，加工外銷歐美市場可望逐漸恢復成長動能；印度、東南亞及墨西哥等地企業投資與基礎建設加速或將帶動石化產品需求增加。