三因素撐腰 今年鋼市龍光煥發

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2024年鋼鐵景氣逐漸從2023年的谷底復甦，主因除美國及歐洲鋼廠大力拉抬鋼價外，整體市場供需走向平衡、全球經濟景氣看好也是關鍵，即便近期鐵礦砂價格回落，但鋼價仍持穩甚至上漲，2024年將呈現穩定向上格局。

2024年1月中旬鐵礦砂從高點每噸近150美元，回跌到每噸130美元水準，有些人質疑原物料下跌，是否將影響鋼價，但是從國際鋼廠的開價來看，鋼價不跌反漲，例如美國Cleveland-Cliffs鋼廠1月板材每噸調漲55美元，歐洲的ArcelorMittal鋼廠也同步上調熱軋每噸50歐元（約55美元）。

此外，韓國鋼廠也調高1月熱軋出廠價，漲幅每噸5萬韓元（約38美元），並預告2月可能追加調漲。越南和發鋼廠與越南河靜鋼則分別提漲熱軋每噸40與30美元。

然而支持鋼價上漲不僅是鋼廠提價，供需走向平衡也是鋼市復甦最重要的因素。在供需部分，大陸冬季限產與粗鋼抑制政策發酵，帶動產量與庫存雙降，2023年12月下旬中鋼協統計日均粗鋼產量年減7％，來到223萬噸，是2018年3月以來的新低，鋼材社會庫存則自2023年8月中旬高峰的1,221萬噸，下滑24％至12月底的923萬噸。

Worldsteel統計也指出，2023年11月全球粗鋼產量為1.5億噸，連續九個月呈現降減態勢，顯示全球鋼鐵供給持續收縮。

根據世界鋼鐵協會（WSA）預估，2024年全球鋼鐵需求將比2023年增加1.9％，中鋼則認為增幅將更大，且全球車市將延續2023年的熱潮，J.D.Power預估2024年全球汽車產量將成長4％，此消彼長之下，鋼市有機會走向供需更平衡的狀態。

國際經濟情勢好轉，也有助於鋼市復甦，例如通膨趨緩後西方國家央行升息也將告一段落，展開降息循環，全球製造業景氣緩步復甦，供應鏈釋出庫存回補需求，OECD預估2024年全球GDP成長率可達2.7％，台灣央行則預估台灣經濟成長率可達到3.12％，大幅超過2023年的1.4％。