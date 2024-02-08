道瓊標普又創高 輝達飆破700美元大關 安謀盤後一度瘋漲40％

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大型科技股再度飆升以及10年期美國國債的強勁售債緩解了市場對供應的擔憂，推動華爾街股市持續寫下驚奇。美股三大指數周三（7日）集體高開，全天保持漲勢，標普500指數收盤逼近5,000點，與道瓊工業指數一起刷新周一創下的收盤歷史新高。

標普500指數揚升40.83點或0.82%，收4,995.06點；道瓊工業指數上漲156.00點或0.41%，收38,677.36點；那斯達克指數攀升147.64點或0.95%，收15,756.64點；費城半導體指數上揚70.46點或1.62%，收4,408.73點。

FAANMG六大科技股中，Facebook母公司Meta收漲3.3%；微軟收漲2.1%；谷歌母公司Alphabet收漲1%；亞馬遜收漲0.8%；網飛收漲0.6%；蘋果早盤轉跌後尾盤勉強轉漲，收漲不足0.1%。

晶片股表現搶眼，看好人工智慧（AI）蓬勃發展將大力提振輝達獲利，高盛將輝達目標價一口氣調升至800美元，激勵輝達股價屢創新猷，周三收漲2.75%，首次收盤突破700美元大關。輝達在2023年股價飆漲兩倍多後，目前是美股市值第5大公司，僅落後亞馬遜、Alphabet、蘋果及微軟。

收漲5.5%的安謀（Arm）盤後公布第三財季業績顯示，營收、運營利潤均超出預期，同時上調第四季及2024財年全年業績指引，盤後股價漲幅進一步擴大，漲幅一度超過40%。另外，AMD收漲1.8%、英特爾微漲。

台股ADR方面，台積電1月營收淡季不淡，改寫歷史第四高與同期新高，激勵周三台積電ADR上漲5.60美元，漲幅4.69％，收報124.98美元；聯電 ADR上漲0.23美元，漲幅3.00%，收報7.9美元；日月光ADR則上漲0.19美元，漲幅2.09%，以9.27美元作收。