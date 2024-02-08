大掃除「斷捨離」 心理諮商師傳授2秘訣

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除舊佈新迎新年，丟棄個人物品可說是大掃除過程中的「大魔王」，心理諮商師傳授「斷捨離」2招妙計，為居家環境來一場大掃除，心中混亂情緒一並掃走，迎接新的一年。

每年的大掃除，對於特別珍惜回憶的人而言，是甜蜜的負擔，收拾過程會想起美好過往，但遇到可丟棄卻狠不下心丟的東西，十分煎熬，這時候能做的事不只是轉念，松德診所諮商心理師林萃芬推薦，大掃除可列出「丟棄標準」與「設置思考箱」，作為斷捨離妙計。

林萃芬說，有些人較無法斷捨離，與物品有分離焦慮，甚至可能因過去曾經歷物資匱乏，認為丟東西是浪費行為。設置丟棄標準原則，比如物品已損壞、物件不堪用或10年以上沒使用過，符合標準就丟掉；即使10年以上沒用過、未故障破損，不想浪費也可送人再利用。

另外，在收拾房屋前，可設好多個箱子，如一定要留下的「保留箱」、一定要丟掉的「丟棄箱」及此刻無法下決定的「思考箱」。面對「思考箱」內的物件，林萃芬建議民眾可以告訴自己，當「思考箱」再放幾年，物品仍然沒用，下次大掃除就要放到「丟棄箱」。

林萃芬認為，「思考箱」的存在有利未來做決定，即使只是將物品分類到各個箱子裡，「這也算是整理，而非將物品亂糟糟放置屋內各處」，以心理健康角度而言，生活空間清爽也非常重要。當親友疑似儲物症，千萬不要私自丟棄對方物品，以免過度刺激，反而越堆越多。

有些人只要拿出往日時光的置物盒，就陷入回憶，清掃時間過去，才驚覺什麼都沒整理到。林萃芬說，回憶沒有不好，心情的整理很重要，此時此刻會被觸動是有意義，有助自我省思安定。若擔心收拾時間不夠，可以先從最近物品開始丟，觸景生情的回憶區放在最後整理。