過年把時間「花在彰化」 白天賞花夜間賞燈還可抽獎

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春節何處去？彰化縣舉辦「花在彰化」及「月影燈季」等強檔活動，白天遊彰化，可漫步在溪州公園裡的繽紛花海；夜晚來彰化，可到八卦山大佛風景區感受大佛光雕秀的震撼與感動，也能去員林龍燈公園的夜間樂園遊玩，歡樂迎新春，還可集章抽大獎！

彰化縣政府農業處表示，「2024花在彰化」將於大年初一至十六（2月10日至2月25日）在溪州公園登場，每日上午9點到下午6點免費開放，今年以「彰化百寶城」為活動主題，與日本知名角色設計家吉井宏（Hiroshi Yoshii）合作設計「花精靈EVA」，帶領遊客探索以彰化在地花卉呈現農林漁牧特色的花藝布置，遇見彰化農業的鮮活多彩與生命力。

今年的「花在彰化」首次邀請來自日本、韓國、泰國、印尼等4個國家的表演團隊帶來精彩演出；另於2月18日舉辦「花精靈與奇幻旅程親子主題日」，規畫媲美迪士尼樂園活動的花精靈大遊行、泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇等，以及最受歡迎的YOYO家族親子音樂會，要讓遊客玩翻天。

彰縣府城市暨觀光發展處指出，「彰化2024月影燈季」即日起持續到3月3日每天晚上5點30分至10點，有璀璨燈光，晚上6點起每半小時有氣勢磅礡大佛光雕秀，還有網紅最愛互動燈區及粉紅旋轉木馬。

從2月10日至3月3日，只要在「2024彰化月影燈季」、「2024花在彰化」及「2024 員林燈會暨元宵活動」等3個活動地點掃描任兩處Q R code，完成集章者，即可參加抽獎，有iphone15、ipad等豐富獎項，還有加碼贈送限量版多多龍小提燈，總共有500個；相關訊息可至活動網頁及愛玩彰化臉書查詢。

「歡迎全國鄉親到彰化走春！」彰化縣長王惠美指出，邀請全台遊客新春期間前來彰化走春、賞花、賞燈、吃美食，體驗彰化百寶風光。