瘦肉精羅生門 經長：台糖不會去砸招牌 樂意整個翻過來被檢驗

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台糖豬肉片昨天複驗檢出微量西布特羅，經濟部長王美花今天表示，近日地方政府陸續檢驗結果全是未檢出，若真有添加瘦肉精，則是系統性問題，「台糖不會去砸招牌，樂意整個翻過來被檢驗」，全力配合學者專家調查。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，不過，農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。衛福部預計年後召開專家會議，研判出現個案原因。

衛福部昨天表示，台灣目前僅一家業者進口西布特羅，且去年只進口不到半公克；行政院食安辦主任許輔說，西布特羅在台灣僅用於實驗室，且售價昂貴，1公克新台幣100萬元以上。

王美花今天視察台電大潭電廠與中油大潭配氣站春節檢修工作，接受媒體訪問表示，近日地方政府陸續檢驗，除台中這包檢體外，其餘結果全是未檢出，「台糖不會去砸招牌用瘦肉精，更別說是西布特羅」。

對於胸腔科醫師蘇一峰指出西布特羅可透過合成，1公克成本不到10元，王美花強調，問題是市面上沒有存在這樣的便宜產品，即使在國外也很少見，西布特羅是非常昂貴的化學品。

對於複驗仍檢出西布特羅，王美花表示，因爲是同一包進行複驗，假設這包本就有污染，再複檢也會有同樣結果；反觀，若真有添加瘦肉精，則會是系統性問題，「台糖沒有就是沒有」，台糖盼更多檢驗讓大家了解產品品質。

媒體追問，台糖若遭地方開罰有何因應，王美花表示，首先，還不確定是否會開罰；再者，近日無論檢驗幾百件、幾千件，都沒有檢出，唯獨此包肉品有，要先釐清才知後續如何處理，「台糖樂意整個翻過來被檢驗」，包含豬肉、飼料等，全力配合學者專家的調查。