兔年總盤點｜市值前10大出列！廣達暴增240％ 台塑化唯一衰退

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隨著聯準會利率觸頂、科技圈AI題材熱燒、台灣總統大選塵埃落定，台股金兔年擺脫「虎落平陽」的困境，由政策概念股、AI與周邊族群強勢領航，年尾更在「護國神山」台積電加持下，成功重返萬八關卡，封關日（5）收在18,096點，全年大漲3164點，也是農曆年封關首度以萬八作收。

台股兔年封關表現觀望，終場以小漲36點、漲幅0.2%，收在18096點，今年高點來到18138，距離2022年寫下的歷史高點18619，仍差481點，總市值則較虎年封關的46.74兆元，大幅回升至約57.5兆元，以證交所統計2023年底台股總開戶數1251萬戶計算，平均每位股民約賺進86萬。

台股兔年族群輪動快速，AI族群成為電子股主力，電子指數累計漲幅超過33%，以族群細分，表現最強勁的前三名為電腦及周邊、電子通路、資訊服務，類股指數漲幅高達108%、56%、45%；傳產則相對落後，兔年最弱勢的族群分別為塑膠、玻璃陶瓷、油電族群，跌幅超過18%、16%、8%。

推升台股兔年表現的還有權值股與高價股，權王台積電法說會過後股價超來勁，一舉突破卡關以久的600元水位，市值重返16兆元之上，兔年累計漲幅逼近3成；聯發科則與鴻海換手，市值攀升至近1.5兆元，再度登上台股二哥；另一大功臣則是AI伺服器指標廠廣達，股價自百元以下飆升至255元，市值暴衝近240%，躍升台股第4大；台塑化最為弱勢，累計下跌10%，是市值前10大中唯一下滑。

高價股則以「十二千金」封關，多檔個股締造歷史新猷，尤其與AI沾邊的個股更是急速狂飆，世芯-KY封關日成功攻破4,000元大關，寫下新里程碑4,105元，也是目前台股唯一「4字頭」的千金股，穩坐股王寶座，此外，信驊、力旺、大立光、緯穎也都是2,000元以上俱樂部的成員。

ASIC／IP廠M31、創意，以及滑軌大廠川湖則受惠AI伺服器及AI PC商機，在金兔年首度進入千金股行列，創意一度飆上2015元，締造新猷，三檔「千金新貴」金兔年分別大漲近260%、98%以及174%，而後面還有嘉澤、聯發科、鈊象、材料-KY、健策等多檔「準千金」蓄勢待發！