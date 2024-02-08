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大陸1月份居民消費價格漲0.3％ 連兩月上漲

  • 中時即時 朱紹聖
大陸國家統計局8日發布數據顯示，受節日效應影響，居民消費需求持續增加，1月份全國居民消費價格環比上漲0.3％，已連續兩個月上漲。（中新社資料照片）
大陸國家統計局8日發布數據顯示，受節日效應影響，居民消費需求持續增加，1月份全國居民消費價格環比上漲0.3％，已連續兩個月上漲。（中新社資料照片）

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大陸國家統計局8日發布數據顯示，受節日效應影響，居民消費需求持續增加，1月份全國居民消費價格環比上漲0.3％，已連續兩個月上漲，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，城市上漲0.3％，農村上漲0.2％；食品價格上漲0.4％，非食品價格上漲0.2％；消費品價格上漲0.2％，服務價格上漲0.4％。

據大陸國家統計局網站消息，受上年同期春節錯月高基數影響，1月份全國居民消費價格同比下降0.8％。其中，城市下降0.8％，農村下降0.8％；食品價格下降5.9％，非食品價格上漲0.4％；消費品價格下降1.7％，服務價格上漲0.5％。

而在1月份-0.8％的CPI（居民消費價格指數）同比變動中，翹尾影響約為-1.1個百分點；今年價格變動的新影響約為0.3個百分點。

具體來看，1月份食品煙酒類價格同比下降3.6％，影響CPI下降約1.04個百分點。食品中，受上年同期對比基數較高影響，鮮菜價格下降12.7％，影響CPI下降約0.32個百分點；畜肉類價格下降11.6％，影響CPI下降約0.39個百分點，其中豬肉價格下降17.3％，影響CPI下降約0.25個百分點。

其他七大類價格同比六漲一降。其中，其他用品及服務、衣著價格分別上漲2.9％和1.6％，教育文化娛樂、醫療保健價格均上漲1.3％，生活用品及服務、居住價格分別上漲1.0％和0.3％；交通通信價格下降2.4％。

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