挺250家新創、投資35億元 國發會2023年展現行動力

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扶植新創事業全世界公、民部門搶進，台灣新創家數近年來倍數成長，國發會統計目前已增至7,433家，整體獲投金額由8.4億美元大幅增加至22.2億美元；國發會8日表示，其中，國發基金創業天使投資方案注入的家數與資金，及至2023年底已投資250家新創、新台幣35億元，同時帶動投資123億元，成功誘發天使投資人共同挹注新創事業。

觀察國發基金創業天使投資方案2023年第三和四季的變動，新增核准投資10家新創事業，新增投資金額新台幣1.36億元，帶動民間共同投資新台幣11.71億元。此方案在於協助新創取得創業點火的啟動資金，國發基金核撥資金規模50億元。為鼓勵新創事業，國發會主委龔明鑫多次公開表示，可以隨時再核撥相關資金。同時，另外辦理青年創業貸款，以從優、從簡、從速三大原則，協助青年取得創業「第一桶金」，及至2023年底已核保逾10萬件，協助取得融資逾808億元。

協助新創對接國際生態系、加速拓展市場及引進海外資源，亦是國發會推動在台新創環境的重點之一。國發會塑造國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」，與新創社群及部會聯合參加國際展會，包括連續兩年赴日舉辦台日新創高峰會，攜手逾70家新創及社群代表參與，持續深化台日新創的連結，並帶領近30家新創赴新加坡參加亞洲新創指標性展會SWITCH，首度以Startup Island TAIWAN設立台灣館，擴大台灣的國際能見度。

此外，推動新創明日之星計畫，累計推薦22家指標型新創(NEXT BIG)，持續協助NEXT BIG拓展海外商機。亮點滿滿的新創事業，將成為台灣資本市場中的「台灣創新板」潛力股，金管會為此放寬申請掛牌門檻，並鬆綁合格投資人財力條件，讓新創更容易進入資本市場，國發會統計，及至2023年底已促成10家公司登錄創新板。

國發會表示，近年來在政府與民間共同努力下，台灣新創發展環境逐步完善，未來將植基於過去推動成果，持續擴大創新創業能量，不僅要吸引更多國際資源、新創來台，也要擴大協助台灣新創在海外落地，並趨動新創資金倍增，國發會將持續擔任跨部會平台角色，也將持續與新創事業、產業界等交流意見，期透過公私協力發揮綜效，讓新創雨林更加豐沛。