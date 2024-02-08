北上廣深鬆綁住房限購 業內料房市現「小陽春」行情

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繼廣州、上海、北京之後，大陸一線城市深圳也宣布調整住房限購政策，包括落戶即可買房、非深圳戶籍者，社保及個稅繳納年限由5年降低為3年等。業內認為，隨著核心城市不斷優化房市政策，這部分城市市場預計將出現「小陽春」行情，也將對全國市場產生積極影響。

深圳市住房和建設局7日發布關於優化住房限購政策的通知顯示，深圳市戶籍居民家庭（含部分家庭成員為本市戶籍居民的家庭）限購2套住房，本市戶籍成年單身人士（含離異）限購1套住房；取消落戶年限以及繳納個人所得稅、社會保險年限要求。

另非深圳市戶籍居民家庭及成年單身人士（含離異），能提供購房之日前3年在當地連續繳納個人所得稅或社會保險證明者，限購1套住房。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，深圳政策放鬆，對於本地戶籍的人口而言，取消了落戶3年的限制，含義是「落戶即可購房」；對於外來人口的購房而言，社保繳納從5年要求減為3年，說明政策持續放鬆，進一步降低外來人口的購房門檻。

但據深圳市房地產仲介協會統計，1月份深圳全市二手房錄得4147套，環比下降5.2％，同比增長128.1％。報導指，1月交易量下降主要是因為隨著春節假期臨近，部分從業者提前回家過年，使得下旬交易量出現一定程度的回落。美聯物業全國研究中心認為，政策的效力最快將在年後才會出現。

至此，四大一線城市均調整了限購政策。業內認為，各地沒有完全取消限購，但在限購條款方面做了比較充足的大力度的放鬆。整體來看，當前核心城市政策仍漸進式推進，未來政策仍具備較大優化調整空間，市場不穩、政策不止，一線城市或繼續優化限購政策；二線城市有望全面取消限制性政策。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，4個一線城市在春節前集中調整了限購政策，一方面是基於去年第4季房市表現相對較弱，另一方面也是基於1月份以來房市疲態依然的考慮。透過政策的適度調整有利於提振市場預期，為房市2024年第1季的開門紅打造基礎，形成小陽春的效應。

其指出，調整一線城市需求端的限購政策，與供給端防風險和三大工程為代表的住房供給側結構性改革形成共振效應。透過一線城市房地產領頭羊的效應，有望帶動二線和全國商品房市場穩定。

對於限購政策放鬆後的市場判斷，嚴躍進認為，市場交易數據方面，由於限購放鬆帶來了新的購房需求，所以市場交易行情預計在3月份網簽數據上會明顯拉升；而由於交易量的上升或預期上升，價格方面止跌或企穩的可能性明顯增加。