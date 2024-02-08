好還要更好！建築大師隈研吾 現勘聯聚中維「高二層樓」外觀模型

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台中七期最新地標摩天商辦「聯聚中維大廈 Kuma Tower」備受全台矚目！國際建築大師隈研吾近日率領事務所成員來台中現勘，與聯聚建設創辦人江韋侖及聯聚工務團隊，進行建築外觀與帷幕計畫的深入討論！

不僅如此，聯聚建設不惜斥資打造高達二層樓的外觀視覺模型，讓雙方眼見為實，針對簷板材料分割、外牆燈光設定、收邊細節、色彩計畫、維養與耐久性等各面向，進行詳盡討論。

台中豪宅推手聯聚建設，向以細節要求與美學堅持著稱，為全面性檢討設計規劃，精準打造出「高二層樓」的外觀模型，講究及龜毛程度，可說是業界罕見！

「聯聚中維大廈」是聯聚建設在七期打造的第二座頂級商辦預售案，承襲聯聚過去打造豪辦經驗，加上與國際建築大師隈研吾合作，消息一公開，隨即引起市場熱烈討論與關注！根據去年12月實登揭露，聯聚中維大廈每坪成交均價69.1萬元，成交單價最高來到83.98萬元！

該案甫於2月初舉行隆重的鋼構立柱典禮，近日國際建築大師隈研吾特地來台中，針對外觀計畫，與聯聚創辦人江韋侖所攜團隊進行深入研討，對於這棟未來的亞洲地標，雙方皆充滿期許。

聯聚創辦人江韋侖特別囑咐聯聚工務團隊，針對規劃材質進行實務測試與研究，於台灣氣候條件下兼具美觀與耐久性，讓聯聚中維的藍圖不僅能精準實踐，更成為傳承世代的千年建築。

「聯聚中維大廈Kuma Tower」預計2028年落成，此次聯聚建設所打造的模型高達二層樓，檢討議程涵蓋五大主題，包括帷幕單元、簷板材料、陽台單元、外牆燈光，以及與建築外觀密切相連的庭園景觀設計。

業界表示，從完全依照原比例，細節讓人驚嘆的外觀視覺模型，到井然有序的工地現場，可以感受到，聯聚對於建築規劃與營造工程的決心。

這次所檢視的外觀模型，可說是聯聚「中維大廈Kuma Tower」的重要標誌。聯聚中維以層層堆疊的簷板為特色，向上旋轉包覆住整個量體，為建築創造出具韻律感，並充滿自然紋理的立面。

絕大多數的帷幕牆大樓都是規矩方正的外觀，以達到規格化、模矩化，但隈研吾與聯聚建設所設定的Kuma Tower，跳脫傳統帷幕牆大樓的思維模式，整體外觀旋轉向上，且每個單元板片尺寸角度各有變化，塑造獨特造型，也因此營建成本，以及施工複雜度也大幅增加。

此外，在建築外觀上可以觀察到，聯聚中維大廈結合宜居陽台的概念，規劃垂直綠化特色，將地面層的盎然綠意，向上延伸到各樓層，以辦公大樓而言，這樣的設計相當少見。且整體外觀的木紋色彩和綠意和諧配搭，每一個角度、光影、材料的選擇，都經過巧心規劃。

不只樓高42層樓的主建築外觀吸睛，聯聚中維更大尺度的保留1500坪綠地！聯聚創辦人江韋侖特別囑咐團隊，打造一處24小時的公園，不只進駐企業員工能夠走入，周邊的鄰居也都能前來散步，更細心地為親子族群使用嬰兒推車情境設想，規劃打造無障礙的綠色步道。

值得一提的是，在基地現場，可以看到來自原址的一棵環抱老樟樹，樹齡高達200歲，未來將植於「聯聚中維大廈」入口處，老樟樹就像土地的見證者，於此靜候Kuma Tower的落成，未來這棟友善鄰里的地標摩天塔樓，將具體實踐建築師隈研吾與聯聚建設雙方的建築理念，可以期待，將會是另一個驚艷眾人的傳世建築作品。