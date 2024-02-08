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台鐵春節疏運第3波 加開4班自強號明起開放訂票

  • 中時即時 蔡亞樺
台鐵公司春節連續假期第3波加開班次時刻表。（台鐵公司提供／蔡亞樺台北傳真）
台鐵公司春節連續假期第3波加開班次時刻表。（台鐵公司提供／蔡亞樺台北傳真）

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今（8）天是小年夜也是春節連假第一天，台鐵公司表示，為疏解春節連續假期全線旅運需求，加開全線各級列車256列次之外，2月12日至15日再加開自強號4列次，以服務返工旅客，明日零時開放訂票。

台鐵公司指出，本次加開列車包括台東=樹林2列次、七堵=潮州1列次、七堵=台東1列次，加開列車於2月9日零時開放訂票。相關加開列車車次、時刻資訊，可於台鐵公司官網（https：／／www.railway.gov.tw）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

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