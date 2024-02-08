大潭電廠配合接管停機84小時 王美花：三接明年六月前試運轉

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經濟部長王美花8日上午前往台電大潭電廠、中油大潭配氣站視察。王美花表示，這次最主要是第三天然氣接收站的新管線要銜接到大潭電廠，新舊管線的銜接工程是非常重要的里程碑，經濟部也一直持續注意三接的進度，預計在明年六月完工，希望在六月之前能開始試運轉。

王美花8日在台電公司代理董事長曾文生、中油董事長李順欽陪同下，前往台電大潭電廠、中油大潭配氣站視察。在聽取台電及中油簡報後，王美花只是進行工程及檢修工作時應落實各項風控規定，維持關鍵基礎建設正常運作，她也特別向春節假期仍堅守崗位的同仁表達感謝，因為有同仁的默默付出，守護萬家燈火，讓民眾可以安心團圓、共度春節假期。

王美花接受媒體聯訪時表示，今天為了新舊管線的銜接，大潭電廠所有機組都停下來一起進行歲修，主要是因為台灣在農曆過年是用電量最低的時候，例如昨天晚上整個大潭電廠停下來的時間點，大概是2,600萬瓩的用量，今天小年夜、明天除夕，大概就會降到2,000萬瓩至2,200萬瓩，再加上現在進入冬季後又新增了離岸風電的供電挹注，讓這段時間整個大電廠的檢修調度上更有餘裕，整體備轉容量都在15％以上，供電充裕無虞。

王美花表示，台電今年會有四部新機組上線，除了民間發電廠森霸二期發電機組外，還有大潭電廠7號、9號機組、興達1號機組，所以今年就會有四個大機組完成，經濟部也在密切關切工程進度。她說，這幾年台電工程非常多，同仁對於相關工程、進度銜接、系統性檢核也越來越有經驗，相信台電都會如期如質完工。

台電說明，為配合中油公司觀塘配氣及計量站三接管線銜接工程，台電與中油協調於農曆春節負載用電需求最低的時候，進行大潭電廠全停機施工，大潭電廠於7日夜尖峰過後陸續停機解聯，2月1日開始陸續停機、至8日全部機組已全部停機，進入全廠停機狀態，預計於11日中午後將陸續回歸併聯。

台電表示，在這大潭全廠停機的84小時，除了中油進行管線工程，也把握時間安排715人次進行機組點檢的工作，此外，針對連結電廠的超高壓供電線路，台電從年前就陸續進行停電檢修維護，全面提升供電韌性。