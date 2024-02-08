2021年捐贈河南物資遭倒賣？ 官方：正調查問題鍋具來源

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大陸河南安陽近日有民眾反映，其買到的鍋具標有「捐贈河南災區」字樣，懷疑有人在倒賣2021年7月河南水災期間的救災物資，引發關注。對此，當地政府通報稱，經調查，涉事商家售賣的問題鍋具，是進貨時外地經銷商所贈送，將對其來源進一步調查。

河南安陽林州市市場監督管理局7日發布情況通報指，當地有群眾6日晚透過自媒體平台反映，其當日下午買到的鍋具標有「捐贈河南災區」字樣，引發廣大網民關注。該局獲知相關訊息後，立即與反映問題群眾聯繫核實情況，並到售賣商家進行調查。

通報指，經調查，涉事商家售賣的問題鍋具是進貨時外地經銷商贈送的，涉事商家售賣時並不知其標有「捐贈河南災區」字樣。目前該局已向貨源地市場監管部門發出協查函，對問題鍋具來源進行進一步調查，待調查清楚後及時向社會進行公布。

此前大陸《大皖新聞》報導，河南安陽林州市有居民6日發影片稱，他在林州市振林路一家商店花60元（人民幣，下同）購買了一口鍋，回家後發現鍋上印有「周村信永電器廠，捐贈河南災區，202107」字樣，懷疑有人在倒賣救災物資。但在隔日上午，其發布的相關影片已不可見。

對此，林州市應急管理局自然災害救援科長李季峰7日受訪時表示，「當地接受的救災物品裡面沒有鍋這一項，不確定這個東西是從哪裡到林州市場上的，買家和賣家的相關資訊目前還不確定」。他說，關於網傳在林州售賣的鍋上印有「捐贈河南災區」一事，他們已知曉，目前針對該事件正在調查了解中。

而根據「周村信永電器廠」的線索，陸媒當天上午找到物資捐贈者朱老闆，證實這批鍋具確實是他們捐贈，幾十口鍋總價值不超過3000元。鍋被運送到鄭州經銷商後，由經銷商向下游零售商進行分發，「鍋確實是捐贈的，目前還不清楚為什麼會放到市場上售賣」。

據此前報導，2021年7月17日至23日，河南因罕見豪大雨而災情慘重，估計全省150個縣市共1478萬6000人受災，死亡失蹤398人，造成經濟損失超過1200億元。