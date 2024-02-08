2023年美中貿易逆差大幅減少 戴琪提「關稅」作用

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據美國之音報導，美國商務部當地時間2月7日公佈的數據顯示，2023年的美中貿易逆差比上一年減少了近20％。美國對中國大陸產品徵收的關稅是導致美中貿易逆差減少的原因之一。美國貿易代表戴琪2月6日在芝加哥大學的一個活動上談到美中經貿關係時說，關稅是一個重要的防禦性工具，以平衡中國不公平的貿易行為帶來的優勢。

美中貿易逆差大幅下降，全球貿易格局發生變化

美國商務部2月7日說，美中貿易逆差在2023年達到7734億美元，比2022年下降了近20％，其中美國與中國的貨物貿易逆差減少到4272億美元，是自2010年以來的最低水平。

數據顯示，2023年，美國從墨西哥購買的商品20年來首次超過了中國大陸。這凸顯了全球貿易格局發生的變化以及美中之間加劇的緊張關係對貿易帶來的影響。

美國從川普政府時期開始對中國的產品徵收關稅，而拜登總統基本上延續了這些關稅，同時尋求減少中國在美國的供應鏈中發揮的作用，轉而加強與美國的盟友及夥伴的貿易。

戴琪：關稅是創造公平競爭環境的一個工具

美國貿易代表戴琪2月6日在芝加哥大學政治研究所參加一個爐邊談話時說，針對美中之間的競爭和對抗，以及為這個關係帶來更好的平衡的必要性來說，關稅是一個工具。

戴琪說，「客觀地說，長期以來，我們一直依靠關稅來平衡競爭環境，作為不公平貿易的補救方法。在這個意義上，關稅是一個非常重要的防禦工具。它是一個防禦性的工具。你試圖用關稅來平衡那些不公平貿易行為所帶來的優勢。」

不過戴琪說，她很清楚，圍繞美中關稅的問題有很多的爭論和情緒化的東西，而其實這是管理美中貿易和經濟關係中最不有趣的一方面。

戴琪：採取何種攻勢策略更重要

在她看來，更有意思的一個問題是，在這場競爭中，美國除了防守之外，還能採取什麼攻勢？

戴琪說，「我認為，這就是拜登政府真正有別於他人的地方，因為我們在平衡這一關係方面以及在這場全球競爭中採取的進攻策略是通過我們對自身、對我們的基礎設施、晶片、科學研究與發展以及我們需要的清潔技術的投資來實現的，從而迎接技術進步帶來的挑戰，並滿足應對和適應氣候變化的迫切需要。」

拜登政府上台後採取了與中國大陸進行競爭、投資國內並強化同盟關係的策略來應對中方的挑戰。在投資國內方面，拜登總統簽署了包括《基礎設施法案》、《晶片與科學法案》以及《通膨削減法案》等重大立法。

戴琪表示，美中關係錯綜複雜，如何管理好全球兩個最大經濟體之間的關係不僅關係到美中兩國各自的經濟，而且影響到全球經濟的前景。她還強調，美中兩國既有競爭和對抗，「還有一個需要合作的方面，特別是在那些影響我們所有人的領域。」