馬爾地夫向中國大量舉債！IMF警告：恐陷外債危機

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據法國廣播電台報導，國際貨幣基金組織(IMF)2月7日警告，地處印度洋戰略要地的馬爾地夫陷入北京和新德里爭奪影響力之爭，馬爾地夫近期向中國大量舉債，面臨陷入「債務困境」的高度風險。

報導稱，立場親中的馬爾地夫總統穆罕默德·穆伊祖（Mohamed Muizzu）於去年11月上台以來，北京已承諾向馬爾地夫提供更多資金。穆伊祖上月親自訪問北京，並感謝中國為馬爾地夫發展資金提供「無私援助」。

IMF並未透露馬爾地夫外債的詳細情況，但稱該國需要「緊急調整政策」。

IMF在檢視馬爾地夫經濟狀況後表示，「如果不做出重大政策調整，馬爾地夫的總體財政赤字和公共債務預計將維持在較高水平。該國的外部和整體債務困境仍處在高風險狀態。＂」

馬爾地夫以美麗的白色沙灘聞名，旅遊業的經濟佔比接近1／3，且其經濟已經從新冠疫情中復甦。不過，儘管預定的機場與飯店擴建計畫料將促進馬爾地夫經濟增長，但IMF警告，馬爾地夫「前景的不確定性仍然很高，風險狀況也傾向惡化」。

在親中國的馬爾地夫總統穆伊祖於2023年9月上台幾個月後，中國於1月中旬承諾加強在馬爾地夫的基礎設施投資。穆伊祖的政治導師、前總統阿卜杜拉·亞明（2013-2018）曾表示，歡迎中國在「新絲綢之路」框架內進行的投資。

然而，習近平發起的這一旨在為海外基礎設施融資並擴大國家影響力的舉措卻導致馬爾地夫債務增加。世界銀行援引馬爾地夫財政部的數據，2021年馬爾地夫42％的外債來自中國。

除了旅遊業之外，馬爾地夫還在印度洋重要的地理區域中佔據着戰略地位，位於世界上最繁忙的海上航線之上。