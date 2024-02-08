688T大學長注意！台積電ADR狂飆洩1關鍵 年後要攻八字頭？

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【中時新聞網 吳美觀】台積電1月營收淡季不淡再創同期新高，帶動美股掛牌ADR大漲4.69%，以124.98美元作收，換算後相當台股台積電每股783.82元，直逼8字頭，在台股封關的三個交易日，台積電ADR已狂噴近8%，農曆年後台積電開紅盤行情可期，或有機會過歷史高點688元再飆新天價。

台積電7日公布1月營收 2157.85億元，月增22.4%，年增7.87%，在淡季繳出亮眼成績，令市場驚艷，不僅是同期新高也改寫歷史第四高。

受此激勵，台積電ADR飆漲4.69%，衝上124.98美元。由於每單位台積電 ADR相當於台股5股台積電普通股，以2月 7日台幣匯市收盤價31.358元計算，相當台股台積電每股為783.82元，逼近8字頭，而台北交易5日收在646元、溢價拉大至21.33%。

從多數企業強勁財報來看，美國經濟仍有韌性，投資人持續關注聯準會（Fed）官員的談話，一位聯邦儲備銀行官員預測今年僅降息2至3次。

近期美股上漲，由大型科技股及人工智慧概念股扮演領頭羊，AI巨頭輝達收盤首度站上700美元大關，加上財政部史上最大規模的10年期公債拍賣吸引猛烈需求，推升美股四大指數周三（7日）全面收紅。

道瓊指數上漲 156 點（或 0.4%）收 38677 點；那斯達克指數上漲 147.65 點（或 0.95%）收 15756點；標普 500 指數上漲 40.83 點（或 0.82%）收 4995點；費城半導體指數上漲 70.46 點（或 1.62%）收 4408點。