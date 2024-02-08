勞保七大給付全攻略...不只老年年金 這筆7萬元 達人：超多人不知道

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【旺得富理財網 李宗莉】很多人以為勞保只有老年給付，但其實除了大家最關心也最熟知的老年年金外，還有生育、傷病、死亡、失能與喪葬給付可領，而勞動部每3年會補助7萬元的在職訓練補助費，卻最常被勞工忽略，專家也提醒，勞工朋友們充分了解各項給付，才是確保自身權益的最好方式。

勞保自民國39年開辦，當時已包含傷害、殘障、生育、死亡及老年等5種給付，後經不斷變革，參考國情與先進國家的制度，演變至今又多失能、老年、遺屬年金等年金制度。勞保7大給付如下。

1.老年給付：大家最關心也最有興趣，分成3種，勞保老年年金按月請領、勞保一次金與舊制的一次請領老年給付，民國97年12/31前有勞保年資的勞工，可選擇一次請領或年金按月請領，至於98年1/1以後加勞保的，只能選擇勞保老年年金或不足15年的勞保一次金。

2.生育給付：女性被保險人，參加勞保滿280天以上生產者，有2個月的生育給付。生產時是勞保身分，就請領勞保的生育給付，生產時是國保，就請領國保的生育給付，加保在工會，也可以由工會代領或是在幫新生兒報戶口時，一併由戶政事務所通報請領，方便與各縣市政府的育兒津貼一併申請。

3.傷病給付：遭遇普通傷害或疾病，住院診療自不能工作的第4天起，可請領1/2天投保薪資的傷病給付，提醒門診治療或在家休養期間是無法給付。

4.死亡給付：本人死亡可請領30個月遺屬給付+5個月喪葬津貼，遺屬若符合遺屬年金的請領條件，也可以請領遺屬年金，提醒給付的請求權時效都是5年，務必在5年內提出申請。

5.家屬死亡給付：被保險人的父母、配偶、子女死亡，若是父母配偶死亡，可請領3個月的喪葬津貼，或年滿12歲以上的子女死亡可領2.5個月，12歲以下可領1.5個月。

6.失能給付：分為失能年金與失能一次金兩種，被保險人遭遇一次傷害或疾病，經治療後症狀固定，醫院診斷為永久失能者就能請領，請領按照失能給付標準表的等級判定，失能程度導致終身無工作能力者可領失能年金，經診斷未達終身無工作能力者，就申請失能一次金。

7.3年7萬元：勞動部每3年會補助7萬元的在職訓練補助費。

專家也提醒，勞保屬於普通事故的保險，另有職業災害保險，但職災保險已經在民國111年5/1脫鉤，獨立成立專法，提醒勞工朋友們留意。