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國際金融協會：大陸股市1月流出32億美元

  • 旺報即時 陳冠宇
據國際金融協會（IIF），上月中國股市流出32億美元。（圖／美聯社）
據國際金融協會（IIF），上月中國股市流出32億美元。（圖／美聯社）

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國際金融協會（IIF）公布，鑑於大陸市場低迷，上月中國股市流出32億美元，債市流出47億美元，為連續第7個月的資金流出。

香港《信報》引述報告稱，今年1月，新興市場債券和股票吸引357億美元的外國投資組合淨流入。債務投資約427億美元，為2021年6月以來最多；而股票則有69億美元資金外流。

國際金融協會經濟師Jonathan Fortun稱，對美國聯準會趨轉鴿派的預期將是未來幾個月資金流動的主要驅動力。投資者已經為減息做好準備，這主要對新興市場的債務發行有利。

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