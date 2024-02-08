陳其邁視察年節運輸 最夯的景點毫無懸念就是「牠」

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高雄市智慧運輸中心肩負全市交通流量監控作業，市長陳其邁在年節前8日特別前往視察春節疏運作業，除了感謝值勤人員堅守崗位，提供全年24小時無休服務，並上線與警察廣播電台聽眾問候拜年。陳其邁也表示，今年最熱門的景點將在「黃色小鴨」，呼籲民眾多搭乘大眾運輸。

交通局指出，依歷年車流資料分析預測市區車多路段及時段，市區幹道部分以初二（2月11日）總流量最高；而旅遊高峰則為初三（2月12日），預估流量較一般假日增加約10％~15％，另外旗山、美濃、佛光山等知名景點周邊連假期間車流量較大，預估下午時段為車潮最多。

而今年春節連假適逢「2024冬日遊樂園」活動在愛河灣舉辦，除了有超療癒的兩隻黃色小鴨之外，周邊更有碼頭遊樂園及市集活動，每日下午15時到晚上22時將視車流啟動兩階段交通管制。

陳其邁表示，高雄現在最多人潮的地方是集中在黃色小鴨，駁二等等周遭的區域，所以建議最優先的是搭乘捷運到不管是哈瑪星站，或者是到這個鹽埕埔站都是最方便最迅速。假如開車的朋友，我們的停車位是集中在21號碼頭，那裡有1000個停車位，在展覽館跟夢時代也大概都有將近1000個左右的停車位，所以外縣市來的朋友，盡量來利用21號碼頭、展覽館還有夢時代周遭停車的空間。