阿里巴巴持續瘦身 聚焦電商、雲端計算兩大引擎業務成長

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阿里巴巴集團7日發佈截至去年12月31日的2024財年第3度財報，實現營收2603.48億元（人民幣，下同），年增率增長5％，但利潤則為225.11億元、年減幅下降36％，主因是高鑫零售無形資產減值和優酷商譽減值而導致，同時在近9個月完成17億美元非核心資產的退出。未來方向上，阿里巴巴現任CEO吳泳銘在財報會議中表示，集團最高優先順序是讓電商和雲端計算兩大核心業務重燃增長動力。

阿里高管透露，因為跨境業務本質上是一個相對低門檻、可進入很多國家的通用模式。在投入不同市場時會考慮ROI（投資報酬率），並根據表現評估對不同市場的投入，未來國際數位商業還是會將增長規模作為第一優先順序。吳泳銘也說，未來一年，阿里將在改善用戶核心體驗上加大投入，支持淘天集團重拾增長及穩固市場領導地位。

大陸財聯社報導，在7日宣佈營收業績增長的同時，阿里也宣佈將追加250億美元的新股份回購計畫，目前總回購規模達到650億美元，回購有效期將延長至2027年3月底。

值得注意的是，在阿里財報電話會上，阿里巴巴集團主席蔡崇信在回答「出售非核心資產」問題時表示，2024財年至今的9個月阿里完成了17億美元非核心資產的退出，也積極在看上市股票如何退出，並且成立了專門的團隊。

蔡崇信表示，目前阿里的資產負債表上仍有一些傳統的實體零售業務，由於不是核心的聚焦業務，阿里退出也是合理的，但考慮到當前的市場情況，退出可能需要時間去實現。

另針對暫緩IPO的盒馬、菜鳥如何評價？阿里高管認為，不論是盒馬還是菜鳥，現在沒有辦法通過IPO等方式反映相關業務真正的內在價值，當前管理層更聚焦集團內部不同業務的協同效應，「也還會繼續考慮不同業務的單獨融資」。