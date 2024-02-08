複驗仍檢出瘦肉精 王美花力挺：「台糖不會砸自己招牌」

台糖安心豚豬肉片被驗出含有瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」恐遭開罰，經濟部長王美花今天再次強調，除了台中市政府這包肉之外，陸續檢驗都是未檢出，台糖不會砸自己招牌去用瘦肉精，更不用講用所謂的西布特羅，現在對於會不會開罰還不知道。另有醫師說瘦肉精西布特羅合成1公克不到10元，痛批政府又再騙，王美花則回應，「問題就是沒有存在這樣的事情」。

王美花說，這幾天不管是各地方政府，看到包括嘉義市政府，所有除了台中市政府這包肉之外，全部都未檢出，台糖不會去砸自己招牌去用瘦肉精，針對胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼文，指西布特羅可透過合成，1公克成本不到10元，根本不像政府所說的百萬天價，王美花對此也說，問題就是沒有存在這樣的事情，不存在所謂很便宜的西布特羅在市面上，即便在國外也很少見，它就是非常昂貴的化學品。

王美花強調，複檢驗出來是用同一包肉品，所以假設這一包肉有汙染，再複檢就是同一問題，如果會有添加瘦肉精，這會是系統性的，不可能只有一包，台糖不可能添加西部特羅，經濟部對他們很有信心，沒有就是沒有，沒有去添加瘦肉精，台糖現在最希望的也是更多的檢驗，讓大家了解台糖肉品品質。

王美花表示，會不會開罰目前還不知道，更多的事實去讓大家看到，不論幾百件或是上千件就是沒有，會開罰是因為不可添加才去處罰，如果今天只有這包肉品有，原因是什麼要調查清楚，後續才知道怎麼去處理，台糖從豬肉或從飼料，都非常樂意被檢驗。至於之後台糖公司該如何善後？王美花則說，台糖就是被檢驗者，不管是各地方政府，或是公正檢驗單位、學者專家要來調查台糖相關養豬場、檢驗等，都會全力配合。