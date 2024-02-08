伴印尼移工賀新年 石原慈善基金會小年夜送紅包

農曆新年到，是返鄉與家人團聚的日子；然而跨國打拚的外籍移工很多無法回國探親，過年期間多半仍留在臺灣。財團法人石原慈善基金會在社會角落，默默耕耘送暖已進入第29年，對照顧移工更是不遺餘力。小年夜這天秉持基金會發紅包給移工的傳統，創辦人石原智博今年也特別加碼，發放比往年更多一倍的紅包，藉此感謝移工朋友們一整年的付出，送上滿滿新年祝福。

臺灣現有近70萬名外籍移工，其中印尼移工占比將近四成之多。十多年以來，基金會創辦人石原智博都會在小年夜這天親赴伊斯蘭教士聯合會(Nahdlatul Ulama，簡稱NU)臺灣分部，自掏腰包，發送紅包給眾多印尼移工，與這些辛勤工作的朋友們共同慶祝新年，陪伴他們一解鄉愁。他們也以熱情的歌聲來回應這份溫暖，移工們現場彈奏和演唱的歌曲，代表著祝福，大家還齊唱印尼國歌，祈禱即將到來的總統大選能圓滿順利。

創辦人石原智博與印尼有相當緊密的淵源，最初是受到現任印尼副總統暨伊斯蘭教士聯合會精神領袖 馬魯夫·阿敏 (Ma'ruf Amin)之邀，成為伊斯蘭教士聯合會榮譽會員，帶領全球的伊斯蘭走向和平的道路。而後成立的NETO (Nahdlatul Ulama Global Economic Trade Office)，馬魯夫副總統擔任榮譽主席，石原智博先生則為副主席，旨在促進穆斯林世界的經濟，並積極關懷全球多達19億人口的穆斯林族群。

「我們在這邊工作，收到很多幫助，真的非常感謝。」印尼服務交流協會顧問Agus分享，在新春佳節收到基金會的祝福，令他非常感動。還有移工說著說著就紅了眼眶，說在臺灣工作讓他們感受到被當成家人的感覺。石原慈善基金會在小年夜發紅包的傳統已超過十年，即便先前遇上嚴峻的新冠疫情也不曾停辦；石原智博坦言，這個活動的初衷單純，就是念在移工與臺灣的緣分，在他們努力融入臺灣社會的同時，自己也伸出援手互相協助，最重要的是，感謝這些印尼移工的辛勤付出。

創辦人石原智博有感而發，「馬魯夫副總統邀我成為會員時，希望我能幫忙一起把伊斯蘭的經濟、精神推廣到全世界。現在臺灣的印尼移工中就有20萬名NU成員，都是臺灣社會大家庭的一部份。」因為長期在印尼發展，感覺自己也是半個印尼人，所以在台移工就像自己人一般，若有任何需要、或遭遇困難，NU和NETO一定會傾力相助。石原智博也期待，未來NU和NETO能為伊斯蘭這個大家庭做更多事，照顧國際上更多穆斯林族群。