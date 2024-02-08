過年紅包怎麼包？一文解析行情價 兩大禁忌別誤踩

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】農曆春節年關將至，過年紅包怎麼包才符合行情？台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，有2大禁忌要留意，第一是尾數扣除0之後要偶數結尾，舉例來說，3000元的紅包雖然是偶數，但撇去0不看是「3結尾」，還是不適合用來包紅包；另外一個禁忌則是要避開不好的諧音。

楊登嵙建議，可以從自己的能力範圍來給，像是200元起跳，600、800、1,200、1,600、1800、2,000、2,200、2,600、2800、3200、3,600、3800、6,000、6,600、6800、8000、8600、8800、12000、16,000等數字都可以。

楊登嵙說，其實紅包包多少沒有一定的金額，端看你與收紅包者的交情，平常多有聯絡、感情好的晚輩或長輩就包多一點；平常根本沒有在打交道、一年見不到一次的，就包少一點。

此外，紅包金額是有禁忌的！過年包紅包是長久以來的傳統習俗，同時帶有祝福、吉祥等含意，有些包紅包的禁忌可千萬要注意，別不小心誤犯了觸霉頭！

第一個禁忌是尾數要雙。楊登嵙說，所謂的尾數要雙不是單指 2、4、6、8 等偶數，而是指在扣除「0」尾數後必須要是雙數結尾！例如3000元雖屬偶數，但是不看0的話是3結尾，還是不太適合用來包紅包！

第二個禁忌是要避開4等不好的諧音，習俗就是認為「4」音同「死」不吉利，千萬別犯大忌。按照上面兩項原則，常見的紅包金額有：200、600、800、1,200、1,600、1,800、2,000、2,200、2,600、2,800、3,200、3,600、3,800、6,000、6,600、6,800、8,000、8,600、8,800、12,000、16,000 等。

至於過年包紅包行情是多少？楊登嵙認為可以用以下歸類一一解說：

一、 長輩包給晚輩：

包給晚輩的紅包金額落在600到3,600之間，不過有時也要考量到自己的小孩與親戚小孩年紀，最好是大家統一說好包多少，以免小孩之間相互比較產生心理不平。

二、 晚輩包給長輩：

給長輩的紅包最好逐年增加，如果有困難的話至少也和去年的金額打平，不要縮水！晚輩包給爸媽、爺爺奶奶、外公外婆，大概都從6,000開始，若考量出社會第一年或自己存的錢還不多，也可以從3600開始包，量力而為就好。

三、 交情少：

平常多有聯絡、感情好的晚輩或長輩，就包多一點；平常根本沒有在打交道或一年見不到一次的晚輩或長輩就包少一點，200元也可以，主要是過年拿個紅包沾沾喜氣。